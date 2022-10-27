Kırkkilit otu çayı faydaları nelerdir? Kırkkilit otu çayı nasıl yapılır?

Bitkisel çaylar içerisinde barındırdığı bileşen ve vitaminlerin çeşitliliklerine göre farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Üstelik bunların yanında bitki çaylarının birçoğunun sakinleştirici etkisinden de yararlanılır. Bu sebeple geçmişten günümüze kadar bitki çayları birçoğumuzun farklı sebeplerle başvurduğu bir destekleyicidir.

Kırkkilit otu birbirinden farklı pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak başvurulan bitkisel çaylardandır. “At kuyruğu otu", "zemberek otu", "kırkboğum", "tilki kuyruğu" ve "çam otu" gibi isimlerle de bilinen kırkkilit otu, koyu yeşil renkte çiçeksiz bir bitki olup birçok ülke tarafından bilinen ve şifa amaçlı kullanılan bir bitkidir. Özellikle sulak bölgelerde rastlayabileceğimiz bu bitki kumlu ve balçıklı topraklarda yetişir. Ruhsal ve bedensel birçok rahatsızlığa şifa olan kırkilit otu ezilerek krem olarak kullanılabileceği gibi demlenerek bitki çayı olarak da tüketilebilir. Peki, kırkkilit otu çayı neye iyi gelir?

Kırkkilit otu çayı ne işe yarar?

Bitkilerin insan sağlığına sağladığı faydalardan yararlanabilmenin birçok yolu vardır. Bitki çayları da bu yöntemlerden biridir. Kırkilit otu da demlenerek hazırlanması durumunda farklı tedavilerde yardımcı olarak kullanılır. Ruhsal ve fiziksel pek çok tedavi yanında tüketilen kırkkilit otu çayı faydaları ise şu şekildedir:

Saç sağlığına iyi gelen kırkkilit otu çayı, saçlarınızın canlı olmasını ve hızlı uzamasını sağlar. Kırkkilit otu çayını saç sağlığınız için soğutup şampuanınıza ekleyerek kullanabilirsiniz.

İdrar söktürücü özelliğiyle bilinen kırkkilit otu çayı özellikle böbrek taşı düşüren hastaların tercih ettiği bir bitki çayıdır.

Kırkkilit otu taşıdığı bileşenler sayesinde prostat iltihaplarının yok edilmesine yardımcı olur.

Tırnak sağlığına iyi gelir, tırnakların güçlü ve hızlı uzamasını sağlar.

Kış aylarında sıkça hazırlanan kırkkilit otu çayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diş eti problemlerine ve ağız içi yaralarına iyi gelir.

Kırkkilit otu çayı doğal antioksidan deposudur.

Bağışıklığı güçlendirir ve özellikle kış aylarında yaşanan grip, nezle, soğukalgınlığı gibi hastalıkların etkilerini kırar.

Sperm kalitesini yükselttiği bilinen kırkkilit otu farklı hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.

Anemi etkisini en düşük seviyeye getirebildiğinden kansızlık problemlerinin engelleyicisidir.

Şeker seviyesini destekleyici özelliği sayesinde tip-2 diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

Kırkkilit otu çayı uyku problemi yaşayanların da tercih edebileceği bitki çayları arasındadır.

Pek çok faydası bulunan kırkkilit otu çayı farklı hastalıkların tedavisinde de doktorlar tarafından tavsiye edilir. Fakat unutulmaması gerekir ki bitki çayları tedavi değil, tedavi destekleyicidir. Bu sebeple kırkkilit otunun çay şeklinde hazırlanarak sağladığı faydalardan mutlaka doktora danışarak yararlanılmalıdır. Peki, kırkkilit otu çayı nasıl demlenir?

Kırkkilit otu çayı tarifi

2-3 dal taze veya kurutulmuş kırkkilit otunu demliğin içine atın.

Demliğin içine 1 bardak kaynamış suyu ilave edin.

Demliğin kapağını kapatarak demlenmeye bırakın.

Kullandığınız kırkkilit otu taze ise 20 dakika, kuru ise 10 dakika boyunca bekleyin.

Demlediğiniz çayı süzerek tüketebilirsiniz.

Çayınızı tatlandırmadan tüketememeniz durumunda şeker yerine bal veya tatlandırıcı yardımıyla tatlandırın.

Kırkkilit otu çayı saç ve tırnak sağlığı konusunda önemli bir yere sahip olan bitki çaylarındandır. Bu faydalarından yararlanabilmek için ise kırkkilit otu farklı şekilde demlenir. Peki, tırnakların sağlığı için kırkkilit otu çayı nasıl yapılır?

Kırkkilit otunun bütün saplarına su ekleyerek blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz karışımın sert liflerinden kurtulmak için eleyin.

Elediğiniz karışıma limon suyu ve tatlandırıcı ekleyerek soğuk servis edin.

Kırkkilit otu çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin pek çoğu bu noktada doğal yollara başvurur. Bu doğal yollardan biri de bitki çaylarıdır. Kırkkilit otu da farklı bitki çayları gibi kilo kaybetmede destek gösteren çaylardandır. Kırkkilit otunun idrar söktürme noktasındaki gücü ve ödem atma etkisi sayesinde zayıflamak isteyenlerin tüketebileceği bir bitki çayıdır. Kırkkilit otu çayının metobolizmayı hızlandırmasıyla zayıflamanıza yardımcı olurken bu süreci de kısaltmanızı sağlar.

Kırkkilit otu çayı adet söktürür mü?

Kadınların adet dönemi normal şartlarda 28 günde tekrarlar. Fakat bazı durumlarda bu süreç uzayabilir veya kısalabilir. Kadınların yaşadığı hormon değişiklikleri, stres, beslenme düzeninin bozulması veya çeşitli hastalıklar sebebiyle adet düzenleri bozulabilir. Pek çok kadın bu durumlarda doğal bir yolla adet söktürmesini sağlamak ister. Birçok bitki çayı da kadınların bu isteğini gerçekleştirebilecek bileşenler taşır. Kırkkilit otu çayı da adet söktürücü çaylar arasında sayılan ve hızlı bir şekilde adet söktürücü etkisi olan bitki çaylarındandır. Ancak eğer regl dönemiyle ilgili bir sorun yaşanıyorsa mutlaka doktora gidilmesi gerekir.