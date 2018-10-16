HABER

Ahvaz saldırısının planlayıcısı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısının baş planlayıcılarından olduğu belirtilen "Ebu Daha" kod adlı terörist öldürüldü

DİYALA (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısının baş planlayıcılarından olduğu belirtilen "Ebu Daha" kod adlı terörist Irak'ta öldürüldü.

Irak Başbakanlığına bağlı ve Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, yayınladığı yazılı açıklamada, kod adı Ebu Daha olan DEAŞ'ın Diyala'daki askeri sorumlusunun güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Fetih Koalisyonu lideri de olan Amiri, vilayetteki istikrar ve güvenin güçlendirilmesinden sorumlu olduklarını, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde de Diyala'da Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürülen Ebu Daha'nın, 22 Eylül'de Huzistan vilayetine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen saldırının baş planlayıcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Haberde, sözde askeri sorumlunun yanı sıra 4 militanın daha öldürüldüğü kaydedildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesiİstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi
Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.