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  4. Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga kanlı bitti! 8 kişi yaralandı

Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga kanlı bitti! 8 kişi yaralandı

02.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga kanlı bitti! 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kargalı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.

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JANDARMA HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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(DHA)

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