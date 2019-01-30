IHAAW100633-SIY/18-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık" dedi.
18.01.2019 10:06:33 TSI
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