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  4. Aile hekimine iğrenç saldırı! Kapıya tekme atarak içeri girdi, o anlar kamerada

Aile hekimine iğrenç saldırı! Kapıya tekme atarak içeri girdi, o anlar kamerada

12.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darp edildi. Saldırganın, aile hekiminin odasına kapıya tekme atarak girdiği ve darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aile hekimine iğrenç saldırı! Kapıya tekme atarak içeri girdi, o anlar kamerada

Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde odasına gelen H.Ö. tarafından darp edildi. Darp edilen Aile Hekimi Gökçınar’ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.

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Son dönemde birçok fedakarlıkla pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hak etmediği davranışlara maruz kaldığını ifade eden Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, "Maalesef yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canlarını hiçe sayarak Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanları bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde darp edildi. Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan H.Ö.’nün Aile Hekimi Gökçınar’ın odasına kapıya tekme atarak girmesi ve sonrasında Gökçınar’ı darp etmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orada bulunanların saldırgan şahsa müdahale etmesi de yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Kayseri
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