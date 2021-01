Aile terapisi nedir? Aile terapisi tavsiyeleri hayatı kolaylaştırıyor

Aile terapisinde, eşlerin aralarında yaşadıkları iletişim sorunlarının çözümü öncelikli olarak hedeflenen olacaktır. Ortada bir iletişim sorunu olduğunda bu iletişim sorununu öncelikli olarak her iki birey tarafından da kabulü önemlidir. Bir sorun olduğunun kabulü bu sorunun çözümü açısından da öncelikli olarak birinci adımdır. Sorunun tespiti, sorunun kimden yada nasıl ortaya çıktığının belirlenmesi, bu konuda nasıl hareket edileceğinin ve neler yapılmasının doğru olacağının ortaya konması, aile terapisinde atılacak adımlar olacaktır.

Danışmanlık desteği alan çiftlere hiçbir zaman şunu yapın, bunu yapın, şu doğrudur ya da bu doğrudur şeklinde bir yönlendirme aile danışmanlığı desteğinde asla söylenmez. Aile danışmanlığında bireyin kendi yetkinlik düzeyinde bir artış sağlanarak hem o an için yaşanan bir sorunu, hem de gelecekte yaşanabilecek olası sorunların kendi kendilerine çözümlerini de üretmeleri adına çiftlere sağlanan destektir.

AİLE TERAPİSİNİN KATILIMCILAR İÇİN YARARLARI NELERDİR?

Aile terapisinin katılımcılar adına öncelikli olarak faydası bireyin kendisini keşfetmesi ve kendisini tanımasıdır. Çünkü kendisini tanıyan kendisini tekrar keşfetmiş olan birey kendisini eşine çok daha iyi sunacaktır. Bu konuda bir söz vardır; insanoğlu dünyaya iki defa gelir birisi maddiyat anlamında dünyaya bedensel olarak doğduğumuz an, diğer doğum anımız ise neden bu dünyaya geldiğimizin farkına vardığımız andır. Decartes’ in yıllar öncesinde söylediği gibi ‘İnsanoğlu düşündüğünü düşünen canlıdır.’ Geçmiş bir anda düşündüğümüzü bugün tekrar anmak, ben geçen hafta şu konuda böyle düşünüyordum, bak şu an böyle düşünüyorum, önümüzdeki hafta da bu konuda şöyle düşünmeye devam edeceğim söylemi insanoğlunun sahip olması gereken bir bireysel etkinlik düzenidir.