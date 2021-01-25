Aile terapisi nedir? Aile terapisi tavsiyeleri hayatı kolaylaştırıyor

Zorlanılan anlarda sağlanacak olan bir aile terapisti desteği ile birlikte çiftler öncelikli olarak hem birbirlerini, bir yandan da aslında kendilerine çok doğru bir şekilde tanımaları mümkündür. Kendini tanıyan birey, kendisini daha iyi bilen bir birey beraber olduğu eşini de çok daha doğru ve iyi bir şekilde tanıyacaktır. Aile terapisti desteği bu anlamda tüm çiftler için bir sorun yaşamasalar dahi bireysel yetkinlik düzeylerinde gelişim sağlanması adına son derece fayda sağlayacaktır. AİLE TERAPİSİNDE AMAÇ NEDİR? Aile terapisinde amaç öncelikli olarak bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarının sağlanmasıdır. Çiftler ağırlıklı olarak aile terapisti için genelde bir sorun olduğunda danışmanlık desteği almayı uygun görüyorlar. Oysa bir sorun yaşanmadan da bireyin kendisini daha iyi tanıması, kendisini tanıyan bireyin beraber olduğu eşini daha iyi anlaması asıl olarak hedeflenen olmalıdır. Aile terapisinde, eşlerin aralarında yaşadıkları iletişim sorunlarının çözümü öncelikli olarak hedeflenen olacaktır. Ortada bir iletişim sorunu olduğunda bu iletişim sorununu öncelikli olarak her iki birey tarafından da kabulü önemlidir. Bir sorun olduğunun kabulü bu sorunun çözümü açısından da öncelikli olarak birinci adımdır. Sorunun tespiti, sorunun kimden yada nasıl ortaya çıktığının belirlenmesi, bu konuda nasıl hareket edileceğinin ve neler yapılmasının doğru olacağının ortaya konması, aile terapisinde atılacak adımlar olacaktır.

Danışmanlık desteği alan çiftlere hiçbir zaman şunu yapın, bunu yapın, şu doğrudur ya da bu doğrudur şeklinde bir yönlendirme aile danışmanlığı desteğinde asla söylenmez. Aile danışmanlığında bireyin kendi yetkinlik düzeyinde bir artış sağlanarak hem o an için yaşanan bir sorunu, hem de gelecekte yaşanabilecek olası sorunların kendi kendilerine çözümlerini de üretmeleri adına çiftlere sağlanan destektir. AİLE TERAPİSİNİN KATILIMCILAR İÇİN YARARLARI NELERDİR? Aile terapisinin katılımcılar adına öncelikli olarak faydası bireyin kendisini keşfetmesi ve kendisini tanımasıdır. Çünkü kendisini tanıyan kendisini tekrar keşfetmiş olan birey kendisini eşine çok daha iyi sunacaktır. Bu konuda bir söz vardır; insanoğlu dünyaya iki defa gelir birisi maddiyat anlamında dünyaya bedensel olarak doğduğumuz an, diğer doğum anımız ise neden bu dünyaya geldiğimizin farkına vardığımız andır. Decartes’ in yıllar öncesinde söylediği gibi ‘İnsanoğlu düşündüğünü düşünen canlıdır.’ Geçmiş bir anda düşündüğümüzü bugün tekrar anmak, ben geçen hafta şu konuda böyle düşünüyordum, bak şu an böyle düşünüyorum, önümüzdeki hafta da bu konuda şöyle düşünmeye devam edeceğim söylemi insanoğlunun sahip olması gereken bir bireysel etkinlik düzenidir.

Kendisini tanıyan ve kendisinin farkında olan birey, bilgileri doğru değerlendirip içinde bulunduğu ortamı doğru analiz eden, nerede nasıl davranılacağı konularında kendi bireysel yetkinliğini belli noktalara ulaştırmış olur. Böylece kendisini tanıyan bireyin bir birliktelik yaşadığı eşini daha iyi tanıması mümkün olacaktır. Kendisini tanıyan, eşini tanıyan birey birlikte karşılaştıkları herhangi bir sorunda nasıl bir çözüm bulacaklarını, bu konuda nasıl bir yol almaları gerektiği konusunda da daha sağlıklı çözümleri üretiyor olacaklardır. AİLE TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Aile terapisi şu aşamalarda gerçekleşir ve uygulanır. Öncelikli olarak çiftler kimi zaman tek başlarına kimi zaman da bir çift olarak bu desteği almak için başvururlar. Tercih edilen her zaman için bu desteği çiftlerin birlikte almasıdır. Çünkü bakıldığında bireysel yetkinlik düzeyinin birlikte her iki birey içinde arttırılmasına yönelik olan çalışmalar ilişkiye çok daha fazla yüksek fayda sağlayacaktır. Ancak kimi zaman çiftlerden birisi bu desteği alma konusunda daha uzak davranabilir. O anlarda da en azından ilişkideki bireyin tek başına da olsa bu desteği alması son derece önemlidir. Çünkü ilişkide içinde bulunduğu durum konusunda nasıl yol alacağı, hangi davranışları sergilemesinin daha doğru olacağı konusunda kendi doğrularını bulması sağlanacaktır aile danışmanlığı desteği ile. İlişkinin içinde bulunduğu muhtemel yaşadığı sorunlar konusunda nasıl bir çözümü üreteceği konusunda da hem birey hem de çiftler kendi doğrularını bularak kendi yanıtlarını oluşturacaklardır.

AİLE TERAPİSİNE KATILAN BİREYLER NE YAPMALIDIR? Aile terapisine katılan bireylerin öncelikli olarak bolca ev ödevleri, yaşam ödevleri olacaktır. Çünkü aile terapisi temelde bir psikoterapi modeli olarak davranışçı terapiyi baz almaktadır. Davranışçı terapide öncelikli olarak hem bireyin kendisini hem de eşini daha iyi tanıması, daha doğru değerlendirmesi adına kendilerine verilen kendilerine uygulamaları için fırsat sunulacak olan çeşitli yaşamsal ödevleri olacaktır. Bunların uygulanması aile terapisinden alınan desteğin çok daha yüksek bir şekilde verimli olmasını beraberinde getiriyor olacaktır. Bu ödevler kimi zaman ailenin kendi ihtiyacına kendi aile dinamiklerine göre değişmekle birlikte sağlıklı aile yapısını koruyan temel maddeleri yerine getirmek adına olacaktır. Kimi zaman birlikte ortak hedeflerin belirlenmesi ya da birlikte geçirilen eğlenceli zaman yaratılması ya da çeşitli sosyal sorumlulukların birlikte yürütülmesi gibi ödevler ve görevler, aile danışmanlığı terapisti desteği alan birey ve çiftleri beklemektedir.

Böylece bunların uygulanmasıyla adım adım hem birey kendisini daha iyi tanıyacak , daha doğru ifade edebilecek bununla da birlikte eşi ile de onu anlayarak daha doğru algılayarak, daha doğru yanıtları birlikte oluşturarak sağlıklı ve mutlu bir aile yapısı hedefleniyor olacaktır. AİLE TERAPİSİNE NE GİBİ DURUMLARDA İHTİYAÇ DUYULUR? Aile terapisine duyulan ihtiyaç aslında eğer bir evlilikten bahsediyorsak evlilik öncesinde başlamasının son derece faydalı olduğu bir uygulamadır. Çünkü evlilik kararı iki ayrı yaşam senaryosunun kesiştiği ve bundan sonrasına da birlikte devam etmesine hedeflenen noktadır. Bu noktada kişinin evlilik kurumundan ne beklediğini ,bir ilişkiden ne beklediğini öncelikli olarak doğru anlaması, doğru tanımlaması ve bunu doğru olarak aktarıyor olması çok önemlidir. Aksi taktirde ilerleyen süreçte yaşanabilecek bir çok sorun vardır. Kendisini tanıyan birey beraber olduğu kişiden de ne istediğini daha doğru biliyor olacaktır. Bunun için kendinizi tanımak birey olarak yaşamda ne istediğinizi bildiğiniz anda çok daha mümkündür. Bu sebeple bir ilişki başlamadan öncesinde, bir evlilik kararı almadan önce aile danışmanlığı desteğinin başlaması son derece doğru olacaktır. Ne yazık ki toplumumuzda bireyler daha sıklıkla örneğin; su taşmaya başladıktan sonra, süt taşmaya başlayıp ocağa döküldükten sonra, yemeğin dibi tutup tenceresi yandıktan sonra bu desteği almak için uğraşmaktadırlar. Oysa o sırada mutfakta yangın vardır. Öncelikli olarak bireylerin bu yangın ortamında biz ne yapacağız şeklinde bu danışmanlık desteği için başvurmaları birincil anlamda çok doğru değildir. Çünkü yangın olduktan sonra asıl olan bir yangını söndürmektir. Aile danışmanlığı desteğinde o aşamada alınan destek öncelikli olarak bu yangın ortamında bir sakinleşme sağlanması olmaktadır. Daha sonrasında çiftin başvuru sebebi olan sorunun doğru tespiti, doğru analizi ve aynı sorunu her iki tarafta aynı şekilde mi algılıyor, öncelikli olarak bu ortaya konur. Bakıldığında ortaya aynı sorunu koysanız da iki farklı pencereden bakıldığında her zaman sorun aynı şekilde görünmüyor olabilir.