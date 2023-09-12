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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'çocuklara cinsel istismar' iddiasına yanıt geldi! Suç duyurusunda bulunuldu

12.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, devlet koruması altındaki çocuklara cinsel istismar iddialara yanıt geldi. Halk TV canlı yayınında dile getirilen iddiayla ilgili Bakanlık suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'çocuklara cinsel istismar' iddiasına yanıt geldi! Suç duyurusunda bulunuldu

Dün Halk TV ekranlarında devlet koruması altındaki çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu yönünde iddialar gündeme getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz" dendi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel” programında devlet korumasında bulunan çocuklarımızla ilgili iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz.

Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz.

Hassas hizmet gruplarımıza yönelik iddia ve haberlerinde basın mensuplarını daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğa cinsel istismar

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