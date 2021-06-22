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Ailedeki iletişim sorunlarının çözümünde aile danışmanlığı nasıl rol oynar?

22.06.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile içi çatışmalar ve sorunlar aile danışmanları ile rahatça çözülebilir. İletişim problemleri ile ilerleyen ilişkilerde yaşanan zorlanmalar, çocuk büyütürken doğru hareket edememe gibi sorunlarda yardımcı rol üstlenen aile danışmanları, ailelerin daha sağlıklı ilişkilerle zaman geçirmesini sağlar. Bu noktada nasıl yol izlendiğini anlatan İlişki Uzmanı Melek Durukan, birbirini seven ve iletişimi kuvvetli bir aile için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Aile danışmanlığı, kadın, erkek ve çocuğun birlikteliği içerisinde mutlu ve sağlıklı bir aileyi oluşturabilmek için zaman zaman yaşadıkları problemleri aşabilmek adına başvurularıyla başlar.

Danışmanlık, özellikle annenin ve babanın çocuğuna karşı davranış konusunda ne yapabilirim konusuyla başlayan bir süreçtir.

Özellikle çocuk gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek için iç içe olmayı sağlar. Aile danışmanlığı, çocuk yetiştirmede 10 yıl sonra ne gibi duruma gelineceği konusunda aileleri bilgilendirmekle iç içe olmaktır diyebiliriz.

AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİM PROBLEMLERİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Ailede iletişim problemleri genelde kadın ve erkeğin karakteristik yapılarıyla bağlantılı olarak da açıklanabilir. Sabırsız ve dinleme eğilimi olmayan birisi eşini dinlemeye tahammülü yoksa doğal olarak orada bir iletişim sorunundan bahsedebiliriz.

Çok sakin olan birisi hareketli olan biriyle evliyse, hareketli olan sakin olanın da kendisi gibi olmasını bekler ki bu da ilişkiyi de iletişimi de zora sokan bir süreçtir. Karşıdakini kendisi gibi değil, olduğu gibi kabul etmek önemlidir.

İlişkilerde iletişim konularında birinin biraz hızlanması, diğerinin biraz daha yavaşlamasıyla orta bir nokta bulunabilir. Bunu kişilerin kendilerinin fark edip frenlemeyi yapabilmesi önemlidir ki orada iletişim problemi çözülebilsin.

Sadece çiftlerin değil aile, sosyal çevre, arkadaş ilişkilerinde iletişimlerle ilgili yaşanan bireysel zorluklar varsa, sorun yaşayan kişinin bireysel bir terapiden geçmesi ve aynı zamanda evlilik içerisinde kendini var edebilmek için eşinin ona destek vermesi önemli olabilir.


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