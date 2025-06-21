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Aileler dikkat! Çocuğunuzun üzerine kıyafeti tam oturmuyorsa dikkate alın: Ağır çanta taşımasına izin vermeyin! Skolyoz nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, çocuklarda omurga eğriliği anlamına gelen skolyoz konusunda aileleri uyardı. Her 30 çocuktan 1’inde görülen bu ortopedik rahatsızlığın, özellikle 10-18 yaş arası kız çocuklarında daha sık ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Aksekili, “Skolyoz her zaman ağrıya yol açmaz, bu yüzden kıyafetlerin vücuda tam oturmaması gibi dış görünümdeki değişiklikler dikkate alınmalı,” diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

Aileler dikkat! Çocuğunuzun üzerine kıyafeti tam oturmuyorsa dikkate alın: Ağır çanta taşımasına izin vermeyin! Skolyoz nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili skolyozun her yaşta görülebileceğini fakat en sık 10-18 yaş arası ergenlik döneminde, özellikle kız çocuklarında ortaya çıktığını belirterek erken teşhis için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle paylaştı: "Ebeveynler, çocuklarının duruşunu düzenli olarak gözlemlemelidir. Omuzların eşit olmaması, kalçaların asimetrik durması, belde veya sırtta çıkıntıların oluşması, kıyafetlerin vücuda düzgün oturmaması gibi durumlar gözlemlendiğinde bir uzmana başvurulmalıdır. Skolyoz her zaman ağrıya neden olmaz. Özellikle erken evrelerde sinsi ilerleyebilir ve ağrısız olabilir. Bu nedenle, ağrı olmadan da skolyozun belirtileri dikkate alınmalıdır. "

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"AĞIR ÇANTA TAŞIMAK VE HAREKETSİZLİK OMURGA SAĞLIĞINI KÖTÜ ETKİLER"

Prof. Dr. Aksekili, "Yanlış oturma, duruş bozukluğu, omurgaya uygun olmayan yatak, ağır çanta kullanımı, hareketsizlik gibi faktörler skolyoza doğrudan neden olmazken duruş bozukluklarına ve kas dengesizliklerine yol açarak mevcut eğriliği artırabilmektedir. Özellikle ağır çanta taşımanın ve hareketsizliğin çocukların omurga sağlığına olumsuz etkileri çok fazladır. Skolyoz, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Çocuklarımızın omurga sağlığını korumak için düzenli kontrolleri ihmal etmemek önemlidir."

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"SKOLYOZUN OLUŞUMUNDA GENETİK FAKTÖRLER ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Aksekili, "Skolyozun oluşumunda genetik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple ailesinde skolyoz öyküsü olan kişilerde bu hastalığın görülme riski daha yüksek olacağı için ebeveynler mutlaka bu bilinç ile çocuklarını takip etmelidir."

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"SKOLYOZ VARKEN SPOR YAPMAK RİSKLİ!"

Cerrahi operasyona ihtiyaç duyulan durumlar için de modern cerrahi teknikler sayesinde felç riskinin yüzde 1'den az olduğunu, ameliyat sonrası normal yaşama dönüşün genellikle 3-6 ay arasında değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili skolyoz ve spor ilişkisine dair de şunları söyledi: "Spor, skolyoz tedavisinde destekleyici bir rol oynar. Ancak örneğin tenis gibi tek taraflı yüklenme gerektiren sporlar veya yüzme gibi sporlar, eğriliği artırabilir. Bu nedenle, skolyozlu bireyler için fizyoterapist eşliğinde uygun egzersizler önerilir. Skolyoz ameliyatı sonrası ise spor yapmak mümkün, doktorun önerdiği süre beklenmeli ve hafif egzersizlerle başlanmalıdır. Yüzme, yoga ve pilates gibi sporlar tedaviyi destekleyebilmektedir."

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
skolyoz omurga eğriliği Omurga çocuk sağlığı skolyoz
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