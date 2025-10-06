KADIN

Aileler dikkat! Çocuklarda 'ekran bağımlılığı' uyarısı: Çocuklarda gözlük kullanımı arttı...

9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında, toplumda körlük, az görme ve önlenebilir göz hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutlay Tufan, göz sağlığının korunması için erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her yaş grubunun yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırması gerektiğini belirtti.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında toplumda körlük, az görme ve önlenebilir göz hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapıldığını belirtti.

"ÖZELLİKLE BU KİŞİLERİ ÖNEMLE UYARIYORUZ"

Göz sağlığını korumak için alınması gereken önlemlere değinen Uzm. Dr. Tufan, "Bebekler ve çocuklar dahil her yaş grubuna en az yılda bir kez düzenli periyodik göz muayenelerine gidilmesini öneriyoruz. Kişide eğer hipertansiyon ve diyabet gibi kronik bir hastalık varsa ya da ailesinde, yakınlarında, yakın akrabalarında sarı nokta ya da göz tansiyonu gibi kronik olabilecek göz hastalığı varsa özellikle bu kişileri önemle uyarıyoruz" dedi.

TÜKETİLEN BESİNLERE DİKKAT

Göz sağlığını korumak için uzun vadede özellikle tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, taze yeşil yapraklı sebze ve meyveler ile omega 3'ten zengin balık ve türevlerinin göz sağlığını olumlu etkilediğini anlattı. Uzm. Dr. Tufan, "Yine A, C ve E vitamininden zengin besinlerin rutin olarak beslenmemizde yer alması gerekiyor. Göz sağlığımızı korumak için özellikle sigara dumanından uzak durmalıyız. Toz, kuru hava ve rüzgar gibi kronik olarak gözümüzde tepki yaratacak durumlara dikkat etmeliyiz. Güneşin yoğun olduğu yerlerde özellikle yaz aylarında zararlı ultraviyole ışınlardan korunmak için UVA ve UVB koruyuculu, lisanslı güneş gözlükleri kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sanayi ve ağır metal işinde çalışan kişiler ya da hobi olarak paintball gibi aktivitelere katılanlara göz koruyuculu gözlük kullanmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"MİYOPİYİ TETİKLEYEN BU UNSURLARDAN UZAK DURULMASI LAZIM"

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuruluğun sıcak hava ve rüzgarın fazla olduğu yerlerde gözleri nemlendirmek için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, göz kuruluğundan rahatsız olanların suni gözyaşı olarak bilinen yapay gözyaşı kullanabileceğini ifade etti. Göz sağlığı için önemli risk oluşturan ekran maruziyeti ile ilgili de uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Tufan şöyle devam etti: "Günümüzde ekran bağımlılığı tüm toplumda ileri dereceye ulaştı. Bu durum küçük yaşlarda ve gençlerde miyopi dediğimiz kırma kusurlarına yol açmaktadır. Bu bazı ülkelerde toplum sağlığı sorunu haline geldi. Bu nedenle ekran süremizi kısıtlamamız gerekir. Her 10-15 dakikada bir 20,30 saniye gözleri dinlendirmek için uzaklara bakıp, göz kırpma sayısını arttırmayı, koruyucu filtreli ekran kullanılmasını öneririm. Ekran seviyesinin baş hizasından biraz daha aşağıda olmasını öneriyoruz. Göz kapak açıklığımızın daha az olması ile göze giren ışın sayısını azaltabiliriz. Özellikle okul çağındaki çocuklarda gözlük kullanım oranının çok arttığına şahit oluyoruz. Ekran bağımlılığı ve dışarı az çıkmanın bunun nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalarda evde daha çok zaman geçiren çocuklarda gözlük kullanım oranının arttığı gösterilmiş. Güneşe az çıkmanın ve tablet ile telefona yakından bakmanın bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Miyopiyi tetikleyen bu unsurlardan uzak durulması lazım."

