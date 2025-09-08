Aileler dikkat: Okula uyum süreci her çocuk için farklı! Ebeveynlere 7 altın öneri...

Yeni eğitim yılının ilk zilinin çalmasıyla çocukların okula uyum sağlaması, ebeveynler için önemli bir konu haline geldi. Psikolog Anıl Özcan, çocukların bu süreçte karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için ebeveynlere değerli tavsiyelerde bulundu.

"İLETİŞİM KURUN"

Öncelikle ebeveynlerin çocuklarının okul hakkında hissettiklerini dinlemesi gerektiğini işaret eden Psikolog Özcan, "Onun düşüncelerini, endişelerini ve beklentilerini anlamak, uyum sürecini kolaylaştırır. Bu süreçte açık ve destekleyici bir iletişim kurmak önemlidir" diye konuştu.

"RUTİN OLUŞTURUN"

Rutin oluşturmanın da önemine dikkat çeken Psikolog Özcan, "Okul döneminde çocuklar için düzenli bir günlük rutin oluşturmak, güven duygusunu artırır. Okul saatleri, ödev zamanları ve dinlenme süreleri için belirli zaman dilimleri ayırın" ifadelerini kullandı.

"OKULA HAZIRLIK AKTİVİTELERİ YAPTIRIN"

Okul öncesi aktiviteler düzenleyerek çocuğun okula hazırlanabileceğini belirten Psikolog Özcan, "Okul malzemelerini birlikte seçmek, okulun fiziksel ortamını tanıtmak ve arkadaşlarıyla oynama fırsatları sunmak, uyum sürecini kolaylaştırır" dedi.

"OLUMLU BİR TUTUM SERGİLEYİN"

Okula adaptasyon sürecinde olumlu tutumların önemli olduğunun altını çizen Psikolog Özcan, "Okulun eğlenceli ve öğretici bir yer olduğunu vurgulayın. Kendi okul hatıralarınızı paylaşarak çocuğunuzun heyecanını artırabilirsiniz" diye konuştu.

"SOSYAL BECERİLERİNİ DESTEKLEYİN"

Sosyalliğin de bu süreçte unutulmaması gerektiğini hatırlatan Psikolog Özcan, "Çocuğunuzun arkadaş edinme ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olun. Oyun grupları veya sosyal etkinlikler, onun sosyal çevresini genişletmesine yardımcı olabilir" dedi.

"DUYGUSAL DESTEK SAĞLAYIN"

Kaygının azaltılmasında ailenin duygusal desteğinin de önemli rol oynadığını belirten Psikolog Özcan, "Çocukların okula uyum sürecinde hissettiği kaygı normaldir. Duygularını ifade etmelerine yardımcı olun ve gerektiğinde profesyonel destek almayı düşünün" ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLUN"

Son olarak her çocuğun adaptasyon süreci farklı olabileceğinin kaydeden Psikolog Özcan, "Bu süreçte sabırlı olun ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre yaklaşımınızı ayarlayın" dedi.

Ebeveynlerin bu tavsiyeleri dikkate alarak çocuklarının okula uyum sürecini daha rahat geçirmelerine yardımcı olabileceklerini belirten Psikolog Anıl Özcan, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır