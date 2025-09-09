Aileler dikkat! Uzun tatilin ardından okula uyum süreci zorlayabilir: 'Öğretmen ve ebeveyn desteği çok önemli'

Klinik Psikolog Müge Olgun, çocukların okula uyum sürecinde yaşadığı kaygıları ve ebeveynlere düşen görevleri anlattı.

"UYUM SÜRECİ HER ÇOCUKTA FARKLI"

Uzun bir yaz tatilinin ardından okula dönüşün birçok çocuk için zorluk yaratabileceğini dile getiren Klnk. Psk. Olgun, “Okul, düzenli ve disiplinli bir hayat temposuna geri dönmek anlamına gelir. Özellikle oyun ve eğlenceye düşkün çocuklar daha fazla zorlanabilir. Anasınıfı ve 1’inci sınıf öğrencileri, ebeveynlerinden ayrılacakları için kaygı yaşayabilir. Bu süreçte öğretmen ve ebeveyn iş birliği önemlidir” diye konuştu.Şehir ya da okul değişikliği yaşayan çocuklarda da uyum sorunları görülebileceğine dikkat çeken Klnk. Psk. Olgun, “Yaşıtları birbirini tanımış ve sosyal gruplar oluşturmuşken yeni bir çocuğun bu gruba katılması zor olabilir. Ancak aile ve öğretmen desteğiyle bu süreç daha kolay aşılabilir” ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA YOĞUN KAYGI OLABİLİR"

Okula ilk kez başlayacak çocuklarda ‘terk edilme’ ve ‘arkadaş bulamama’ korkularının öne çıktığını ifade eden Klnk. Psk. Olgun, “Ev ortamından ayrılıp yeni bir düzenle tanışmak, onlar için büyük bir değişimdir. Ne yaşayacaklarını bilmedikleri için yoğun kaygı hissedebilirler. Mutsuz yüz ifadesi, öfkeli tutumlar, sebepsiz bedensel şikayetler ve okula gitmek istememe gibi belirtiler uyum sorununun işareti olabilir. Bu durumda nedenleri araştırmak gerekir” dedi.

"OKUL REDDİ HER ZAMAN SORUN DEĞİL"

Çocukların okula gitmek istememesinin farklı nedenleri olabileceğini aktaran Klnk. Psk. Olgun, şunları söyledi:“Okul reddinin bir nedeni, çocuğun gayret göstermeden hayatını sürdürme isteği olabilirken. Diğer nedeni ise zorbalık ya da dışlanma gibi okulda yaşadığı olumsuz durumlar olabilir. Bu nedenle okul reddi normal mi yoksa sorun mu, ayrıştırması için uzmana danışmak gerekir.”

"EBEVEYNLERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"

Çocukların doğru bilgilendirilmesinin önemine değinen Klnk. Psk. Olgun, “Ebeveynler, çocuklarını hayatlarının her alanında doğru bilgilendirmelidir. Bunun için önce kendi iletişimlerini güçlendirmeleri gerekir. Gerektiğinde uzman desteği de alınabilir. Okulun ilk günlerinde anne-babaların sevgi dolu ve destekleyici bir tutum sergilemeleri gerekir. Çocuk gün sonunda ailesiyle yeniden buluşacağını bilmelidir. Gerektiğinde ebeveyn, öğretmen izniyle kısa süre okulda çocuğa eşlik edebilir. Aşırı koruyucu veya baskıcı davranışlar uyum sürecini olumsuz etkileyebilir. Koşulsuz sevgi ile sınır koymak arasında sağlıklı bir denge kurulmalıdır. Çocuğu etkin dinlemek, kaygılarını ifade ederken ağlamasına izin vermek önemlidir. Ağlaması engellenmemeli, sonrasında ise cesaretlendirici bir dil kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMEN TUTUMU DA BELİRLEYİCİ"

Öğretmen davranışlarının çocukların uyum sürecinde kritik rol oynadığını belirten Klnk. Psk. Olgun, “Şefkatli ve adaletli bir öğretmen, çocukta güven duygusunu artırır ve kaygılarını azaltır” diye konuştu.

"ARKADAŞLIK SÜRECİ UYUMU HIZLANDIRIR"

Çocuğun okulda arkadaş edinmesinin uyum sürecine doğrudan etki ettiğini kaydeden Klnk. Psk. Olgun, “Güzel arkadaşlıklar çocuğun okula isteğini artırırken, arkadaş bulamama ya da olumsuz davranışlara maruz kalma uyumu zorlaştırır” dedi.

"OKULU SEVDİRMEK İÇİN ÖNERİLER"

Son olarak ebeveynlere önerilerde bulunan Klnk. Psk. Olgun son olarak şunları söyledi: “Okul başlamadan birkaç gün önce çocukların uyku ve yemek saatleri okul düzenine göre ayarlanmalıdır. Çocuğa okulda oyun oynayabileceği arkadaşlarının ve öğreneceği yeni bilgilerin olduğu anlatılabilir. Gün sonunda çocuğun anlattıklarını dikkatle dinlemek, ertesi gün için motivasyonunu artırır. Uyum sorunlarının uzaması halinde mutlaka uzman desteği alınması önemlidir. Çocuk ve ergen psikologlarından destek alınabilir. Gerekirse diğer bölümlere yönlendirme yapılabilir.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır