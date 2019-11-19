Aileler duyarlı olunca "kardelenler" erkek öğrencileri sekize katladı

Farklı sınıflardaki tüm öğrencilerin okulun mevcudunun az olması sebebiyle aynı sınıfta eğitim görmesi ve okulun öğrencilerinin tamamına yakınının kız çocuklarından oluşması renkli görüntüler oluşturuyor.

Kız çocuklarının okula kazandırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelinde çalışma yürütülen ilde Çatalpınar köyündeki ailelerin bu konudaki duyarlılığı çevre köylere de örnek oluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ile köyü ziyaretinde öğrencilerle sohbet ettiğini anlattı.

- Kırsaldaki kız çocuklarını okula kazandırmak için çalışıyoruz

Okulda kız çocuklarının fazla olması dolayısıyla şaşkınlık yaşadığını söyleyen Tekin, il genelinde özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarını okula kazandırmak için öğretmenlerle yoğun çalışma yürüttüklerini ancak Çatalpınar köyündeki tüm kızların okuduğunu söyledi.

Oran olarak kız çocuklarının erkekler karşısında kurduğu bu üstünlüğün başka yerde görülmesinin zor olduğunu ve bu yüzden velilere teşekkür ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bu konudan bana bahsettiğinde çok ilgimi çekti. Şaşırdım ve yerinde görmek için köyü ziyaret etmek istedim. Hakikaten de okulda 16 kız 2 de erkek öğrencimiz var. Buralardaki vatandaşlarımız özellikle kırsalda kız çocuklarını pek fazla okula göndermeme taraftarı. Ama bu okulda tam tersi, kız çocuklarının tamamını okula göndermişler. Bu da bizi çok mutlu etti. Açıkçası insanlarımızın kız çocuklarını okutmaları yönünde fikirlerinin değişmesi bizleri çok mutlu etti. Okulun neredeyse tamamı kız öğrenci. 2 tanede erkek öğrencimiz var."