Ailesi Tülay'dan 65 gündür haber alamıyor! “Hayatından endişeleniyorum"

Bismil ilçesinde Tülay Oğuz, 2 Eylül sabahı ailesiyle birlikte yaşadığı evden cep telefonu ve kimliğini almadan ayrıldı. Uyandıklarında kızlarının evde olmadığını fark eden aile, kendi çabalarıyla Tülay’ı aradı. Evden ayrıldıktan sonra komşu evin güvenlik kamerasında tek başına yürürken görülen Tülay’dan haber alamayan aile, 3 Eylül’de polise kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medya hesaplarından da Tülay’ın fotoğraflarını paylaşan aile, 65 gündür haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe ediyor.

"ANNESİNE HABER VERSİN, SADECE YAŞADIĞINI SÖYLESİN"

Kızından 65 gündür haber alamadıklarını söyleyen Feyzi Oğuz, “Birisi ile kaçmışsa o aile bize haber versin. Yeter ki kızımızın yaşadığını bilelim. Bir haber, bir ses yok kendisinden” dedi.

Kızı için polise de başvurduğunu belirten Oğuz, “Her yerde onu arıyoruz ama bulamıyoruz. Şüphelendiğimiz herhangi durum veya kimse de yok. Kim görürse görsün ya bize ya da emniyete haber vermesini istiyoruz. Artık birisi görse de Allah rızası için bize haber versin. 2 Eylül’de sabah saat 08.15 civarında evden çıktı. Ondan sonra bir daha kendisinden hiçbir haber alamadık. Tek isteğim kızımın bulunması. Dayanacak gücümüz kalmadı. Hayatından endişeleniyorum. Evden çıktığı gün en son bizim komşunun kamerasında görünmüş. Eğer sesim kızıma giderse lütfen bize haber versin. Annesine haber versin, sadece yaşadığını söylesin” diye konuştu.

"ARTIK KIZIMIN YAZMASINI DEĞİL KENDİSİNİ KOKLAMAK İSTİYORUM"

Annesi Zeynep Oğuz da kızının masanın üzerinde duran bir miktar parayı bile almadan evden ayrıldığını belirterek, “Kızımın sadece yazmasını kokluyorum, kızımı çok özledim. Artık yazmasını değil kendisini koklamak istiyorum. Tülay eğer beni duyarsan lütfen bana ulaş” ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi Busenur Oğuz da (9) ablasına seslenerek, “Her gün seni özlüyorum. Sesimi duyuyorsan lütfen gel” dedi.

(DHA)





