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  4. Ailesinin yanında yapmadığı kalmadı! Korku dolu anlar kamerada: 'Erkeksen aşağıya in'

Ailesinin yanında yapmadığı kalmadı! Korku dolu anlar kamerada: 'Erkeksen aşağıya in'

07.10.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, trafikte tartıştığı kişinin otomobilini yumrukladıktan sonra aracıyla geri gelerek çarptı. O sırada otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşadı. Görüntülerde, sürücünün 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor. İşte detaylar...

Ailesinin yanında yapmadığı kalmadı! Korku dolu anlar kamerada: 'Erkeksen aşağıya in'

Dehşete düşüren olay, bugün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana geldi. İddiaya göre köprüde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı.

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Hafif ticari sürücüsü, Emrah Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu. Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç ailesinin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı. Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı.

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Emrah Güvenç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor.

DHA

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trafik tartışma

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