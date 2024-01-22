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Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) nedir? Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
14.01.2024 16:47 | Son Güncelleme:
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Ailevi Akdeniz Ateşi ya da diğer adıyla FMF hastalığı, genetik bir kökeni olan ve özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan topluluklarda sıkça görülen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık genellikle ailesel öyküsü olan bireyleri etkiler ve belirli bir genetik mutasyonla ilişkilidir. Araştırmalar FMF'nin genetik kökenli olmasına rağmen çevresel faktörlerin hastalığın seyrini etkileyebileceğini göstermektedir. Peki, Ailesel Akdeniz Ateşi hastalığı nedir?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) nedir? Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı nedir?
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı neden olur?
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı nasıl tedavi edilir?

Genellikle çocukluk veya genç erişkinlik döneminde başlayan Ailesel Akdeniz Ateşi hastalığı, ataklar arasında genellikle belirtiler olmaksızın devam eder. Ancak teşhis ve tedavi ile atakları önlemek veya hafifletmek mümkündür. FMF hastalığına sahip bireyler bir genetik test yaptırmalı ve bir romatolog veya uzman hekim tarafından düzenli olarak takip edilmelidir. FMF'nin neden olduğu ataklar sadece fiziksel etkilerle sınırlı değildir. Ataklar hastaların ruhsal sağlıkları üzerinde de etkili olabilir.

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı nedir?

"Ailevi Akdeniz Ateşi ya da bir diğer adıyla FMF hastalığı ne demek?" sorusuna karşılık ise şu yanıtı verebiliriz:

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tekrarlayan ateş, karın ağrısı, eklem ağrısı ve göğüs ağrısı ile karakterize olan bir genetik hastalıktır. FMF hastalığı genellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlarda daha yaygındır. Kısaca Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı genetik bir temele dayanan, ataklarla seyreden ve yaşam kalitesini etkileyebilen bir otoinflamatuar hastalıktır.

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı neden olur?

Ailevi Akdeniz Ateşi ya da FMF hastalığı, MEFV geninde mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu mutasyon da vücutta iltihaplanmaya yol açan bir proteinin üretimini bozar. FMF ile yaşayan kişilerin doktorlarının talimatlarını takip ederek ve düzenli kontrollere giderek komplikasyon riskini azaltmaları önemlidir. FMF'nin ciddi komplikasyonları arasında şunlar yer alır:

  • Perikardit: Kalbi saran zarın iltihabı
  • Pnömoni: Akciğerlerin iltihabı
  • Apandisit: Apandisin iltihabı
  • Böbrek hastalığı
  • Kan pıhtıları

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı belirtileri nelerdir?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı belirtileri genellikle çocukluk döneminde başlar ve ömür boyu devam edebilir. Ataklar genellikle birkaç gün sürer ve kendiliğinden geçer. Ancak, bazı durumlarda, ataklar birkaç hafta veya ay sürebilir. Hastalığın belirtileri atak sırasında ortaya çıkar. Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı belirtileri şöyledir:

  • En belirgin belirtilerinden biri şiddetli karın ağrılarıdır. Bu ağrılar genellikle alt karın bölgesinde lokalizedir ve atak sırasında başlar.
  • Ateş, FMF ataklarının diğer bir belirtisidir. Ateş ataklar sırasında yüksek olabilir ve diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkar.
  • FMF atakları sırasında eklem ağrıları ve şişlikler ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle diz ve ayak bileklerini etkiler.
  • FMF atakları sırasında göğüs ağrısı da görülebilir. Bu durum kalp zarının iltihaplanmasından kaynaklanabilir.
  • FMF atakları sırasında baş ağrıları da yaygın olarak görülebilir.
  • Ataklar sırasında hastalar genellikle aşırı yorgunluk ve halsizlik hissi yaşarlar.

FMF belirtileri ataklar sırasında ortaya çıkar ve ataklar arasında genellikle belirgin bir belirti olmaz. Atakların sıklığı ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde ataklar nadir olabilirken, diğerlerinde daha sık ve şiddetli olabilir.

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı nasıl tedavi edilir?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı tedavisi genellikle hastalığın semptomlarını hafifletmeyi, atakları önlemeyi ve hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisi genellikle ömür boyu devam eder ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisinin temel unsurları şu şekildedir:

  • Doktor tarafından reçete edilen ilaç, atakları azaltmak ve hastalığın neden olduğu inflamasyonu kontrol altına almak için yaygın olarak kullanılır.
  • Atak sırasında ortaya çıkan ateş ve ağrıyı kontrol altına almak için reçete edilen ilaçlar kullanılabilir.
  • FMF, amiloidoz adı verilen bir komplikasyona neden olabilir. Bu nedenle hastalar düzenli aralıklarla amiloidoz gelişimini izlemek amacıyla takip edilmelidir.

FMF genetik bir hastalıktır ve bu nedenle hastaların ve aile üyelerinin genetik danışmanlık alması önemlidir. Bu danışmanlık hastalığın genetik geçişini anlamak, aile planlaması ve genetik testler hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. FMF tedavisi sürekli bir takip gerektirir. Hastalar düzenli olarak doktorlarına gitmelidir. Hastalar, tedavileri üzerinde doktorlarıyla birlikte hareket etmelidir.

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akdeniz ateşi
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