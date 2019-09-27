HABER

Airbus'a yönelik siber saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Son bir yılda 4 kez şirketi hedef alan siber saldırıların arkasında, Çinli bilgisayar korsanlarının olabileceği ileri sürüldü - Çin Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı

PARİS (AA) - Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus'a son bir senede 4 siber saldırı düzenlendi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Airbus ve bağlı çalıştıkları şirketlere, son bir senede 4 büyük siber saldırı gerçekleştirildi.

Airbus'un ürettiği bazı uçaklar hakkında gizli bilgileri elde etmeyi amaçlayan saldırıların arkasında, ülkeleri için çalışan Çinli hackerlerin olabileceği ileri sürüldü.

- Çin'den iddialara yalanlama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çinli hackerlerin, Airbus'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Son yıllarda siber saldırılar hakkında çok fazla haber yapıldığını belirten Gıng, bu haberlerin herhangi bir ispata dayanmadan üretildiğini söyledi.

Sözcü Gıng, "İlgili taraflar herhangi bir kanıt olmaksızın siber saldırılarla Çin'i etiketliyor, Çin'e çamur atıyor. Bu yöntemler profesyonelce değil, sorumsuzcadır hatta daha ileri niyetleri vardır. Biz siber saldırının her şekline kesinlikle karşıyız. İlgili tarafları karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog ve iş birliği içinde siber güvenlik tehditlerine birlikte cevap vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Astsubay adayı bin öğrenci yemin ettiAstsubay adayı bin öğrenci yemin etti
Garelli: "Türkiye, 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda"Garelli: "Türkiye, 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
airbus çin siber saldırı

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Bakanlık duyurdu! İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Bakanlık duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasına girdi

Bir kadın cinayeti daha! Antalya'da adliyeye kanlı gömleğiyle getirildi

Antalya'da dehşet! Kanlı gömleğiyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.