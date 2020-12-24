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AirPods ailesi büyüyor: Apple AirPods Max Sport'u üretebilir!

24.12.2020 15:48 | Son Güncelleme:
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AirPods ailesi büyüyor: Apple AirPods Max Sport'u üretebilir!

Apple AirPods Max Sport üretimi için kollarını sıvamış olabilir. Söylentilere göre Apple, Türkiye fiyatı 5.699 TL olan AirPods Max kulak üstü kablosuz kulaklığının daha düşük özelliklere sahip, daha uygun fiyatlı AirPods Max Sport modeli için hazırlıklara başladı.

Apple AirPods Max ile AirPods ailesine yeni bir model daha ekledi. Fakat bu model Apple tarihi için de bir ilkti. Cupertinolu firma AirPods Max ile ilk kez kulak üstü kulaklık üretti. Türkiye fiyatı 5.699 TL olan kablosuz kulak üstü kulaklık, ANC desteği ve değiştirilebilir kulaklık yastıkları ile geldi. Ancak Apple'ın AirPods Max ile henüz işi bitmedi. Zira söylentilere bakılırsa, AirPods Max'e kardeş geliyor.

APPLE AİRPODS MAX SPORT ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre, Apple, AirPods Max Sport için çalışmalara başladı. Söylentilere bakılırsa AirPods Max Sport, AirPods Max'e nazaran daha sportif bir tasarımı kullanıcılara sunacak. Kulaklık, daha düşük materyaller kullanarak üretilecekken ağırlığı da 290 grama inecek. AirPods Max Sport batarya süresi konusunda da AirPods Max'ten farklı olacak. İddialara göre Max Sport, 20 saat civarı bir batarya süresi ile gelecek.

AirPods Max Sport

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AİRPODS MAX SPORT FİYATI NE KADAR OLACAK?

AirPods Max Sport fiyatı için konuşulan etiket oldukça dikkat çekici. Çünkü kulak üstü kulaklığın 400 dolar civarında bir fiyat ile önümüzdeki yılın ortalarında tanıtılacağı söyleniyor. Tabii tüm bunlar, henüz iddia aşamasında.

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