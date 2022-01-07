AirPods Pro 2 için hazırlıklar başladı

Apple, AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max olmak üzere üç farklı kategoride Apple markalı kablosuz kulaklık ürünü sunuyor. Apple, 2021'i kapatmadan önce, AirPods 3 modelini tanıtmıştı. AirPods 3'ten sonra ise AirPods Pro 2 modeli merak edilmeye başlanmıştı. İşte şimdi 2. nesil AirPods Pro adıyla geleceği düşünülen yeni kulaklığa ilişkin dikkat çekici iddialar var.

APPLE'IN TEDARİKÇİLERİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sektör kaynaklarına dayandırılan bir raporda, Apple'ın tedarikçilerinin yeni AirPods Pro kablosuz kulaklıkların sevkiyatları için hazırlanmaya başladığı belirtildi.

YENİ AIRPODS PRO 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni AirPods Pro'nun kaynaklara göre bu yıl içinde piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Ancak yaygın bir tahmin, AirPods Pro 2'nin 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği yönünde.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

AirPods Pro 2'nin özellikleri için son olarak Ming-Chi Kuo'nun iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü analist Kuo, yeni bir tasarıma sahip olacağını söylediği ANC destekli ikinci nesil AirPods Pro'nun Apple Lossless (ALAC) desteğine sahip olacağını ve kayıpsız ses desteği sunacağını, şarj kutusunun ise konumunu belirtmek için ses çıkartabileceğini ve böylece "Bul" uygulamasına entegre olabileceğini öne sürmüştü.

