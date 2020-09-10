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AirPods Pro'ya rakip: Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Huawei, FreeBuds Pro'yu düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıttı. AirPods Pro ile benzer olan Huawei FreeBuds Pro kablosuz kulaklık, toplamda üç farklı renk seçeneğine sahip. Peki Huawei FreeBuds Pro özellikleri neler? Huawei FreeBuds Pro fiyatı ne kadar?

AirPods Pro'ya rakip: Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei FreeBuds Pro, tıpkı Huawei Watch GT 2 Pro gibi sızıntılarda sıklıkla karşımıza çıkmıştı. Birçok sızıntı kaynağı aracılığıyla elde edilen görüntüler, Huawei'nin her iki ürünü de yakın bir zamanda tanıtacağını gösteriyordu. Evet, sızıntılar yanılmadı. Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte Huawei Watch GT 2 Pro'nun yanında Huawei FreeBuds Pro kablosuz kulaklığını da kamuoyunun beğenisine sundu.

HUAWEİ FREEBUDS PRO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei FreeBuds Pro, tasarımıyla AirPods Pro'ya benzer bir yapıda. Ancak onu AirPods Pro'dan ayıran birkaç unsur var. Örneğin, Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı üç farklı renkle geliyor ve daha kalın bir kulakçığa sahip. Bunun dışında Huawei FreeBuds Pro'da 2021 yılında birçok üründe göreceğimizi düşündüğümüz Bluetooth 5.2 bağlantısı bulunuyor. Kirin A1 işlemcisiyle gelen FreeBuds Pro, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle de ortam seslerine göre dinamik olarak engelleme yapabiliyor. Böylece ortamdan ortama engellemenin düzeyi değiştiriliyor.

Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı

Kablosuz kulaklıklarda en önemli nokta şüphesiz pil. FreeBuds Pro ise her bir kulakçıkta 55 mAh pil taşıyor. Bu piller, taşıma kutusu sayesinde şarj edilebiliyor. Bu kutu elbette kablosuz şarj desteğine sahip. Yetkililerin aktardıklarına göre Huawei FreeBuds Pro, ANC açıkken 4 saate kadar; ANC kapalıyken ise 7 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Taşıma kutusu ile bu rakamlar sırasıyla 20 saate ve 30 saate kadar çıkıyor.

İŞTE HUAWEİ FREEBUDS PRO'NUN FİYATI

Huawei FreeBuds Pro fiyatı 199 euro olarak belirlendi. Huawei FreeBuds Pro'nun tıpkı Huawei Watch GT 2 Pro gibi Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. Fakat bunun için Huawei Türkiye'den gelecek açıklamaları takip etmek gerek.

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