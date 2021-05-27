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Ajax’ın efsane eski başkanı Michael Van Praag, Türk hastanesinde sağlığına kavuştu!

27.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran dünyaca ünlü eski başkan Micheal Van Praag, yıllardır mücadele ettiği kalçasındaki dayanılmaz ağrılardan sonunda kurtuldu. Yaşadığı zorlu hastalığı "Ağrılarım beynime kazınmıştı" sözleriyla anlatan Ajax'ın eski başkanı, 1 yıl arayla 2 kez eklem değişim ameliyatına girdi. Gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan 73 yaşındaki Praag, "Adeta yeniden doğdum" dedi.

Ajax’ın efsane eski başkanı Michael Van Praag, Türk hastanesinde sağlığına kavuştu!

“İnsan sürekli ağrı kesici yutmaya devam edemez; ancak ben yaptım! Bazen gittiğim seminerlerde kürsüye sendeleyerek çıkışımı hala hatırladığımı söylesem inanır mısınız? Veya yerime oturmak için tribündeki merdivenlere çıkarken çektiğim dayanılmaz acıyı… Ve hatta dayanılmaz ağrı çektiğim her bir futbol maçını hatırlıyorum. Bu olayların tamamının yaşandığı tarihleri ve yerleri hala hatırlıyorum; üstelik normalde hafızamın çok da kuvvetli olmamasına rağmen!...” Bu çarpıcı sözlerin sahibi Hollandalı futbol takımı Ajax’ın efsane eski başkanı Michael Van Praag…

Amsterdam’da yaşayan ve halen futbol dünyasındaki yoğun çalışma temposuna devam eden 73 yaşındaki Michael Van Praag eklem kıkırdaklarında bozulma, yıpranma ve aşınmaya bağlı olarak son yıllarda her iki kalçasında dayanılmaz ağrılarla yaşıyor; ancak her seferinde bu yoğun çalışma temposu nedeniyle hastaneye gitmeyi erteliyordu. Derken gittiği bir hekimin önerisiyle başladığı ve aylarca kullandığı ağrı kesiciler artık etki etmez olup da şiddetli ağrılar yeniden kapıyı çalınca başka bir uzman hekime gitti. O da yeni ağrı kesiciler yazdı reçetesine. Ne var ki; günlük yaşantısının vazgeçilmezi haline gelen ağrı kesiciler bir süre sonra bir kez daha işe yaramaz oldu ve ‘hafızasına kazınan’ şiddetli ağrılar tüm acımasızlığıyla geri döndü hayatına! Michael Van Praag son bir umutla Amsterdam'daki Türk hastanesine başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bas Pijnenburg, Michael Van Praag’a bir yıl arayla iki kez kalça protezi ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatların ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan efsane eski başkan, hayatını kabusa çeviren o şiddetli ağrılardan da eser kalmadığını vurgulayarak “adeta yeniden doğdum” diyor.

3D YÖNTEMİYLE EKLEM DEĞİŞİM AMELİYATI

Dr. Bas Pijnenburg da “Michael Van Praag’ın osteoartrit yani toplumda sık bilinen adıyla aşırı bir kireçlenme sorunu vardı. Hastamıza en sık gerçekleştirdiğimiz ameliyatlardan biri olan eklem değişim ameliyatı yaptık. Bir yıl arayla her iki kalçasına kalça protezi yerleştirdik ve hastamız her iki ameliyat sonrasında da aynı gün fizyoterapist tarafından ayağa kaldırıldı. Bir gün sonra da sağlığına kavuşmuş olarak taburcu edildi” diyor. Ortopedi alanında teknolojide her geçen gün çok hızlı gelişmeler yaşandığını, günümüzde 3D yöntemi ile hasta için özel olarak hazırlanan diz protezleriyle diz eklemi değişim ameliyatları yapılabildiğini belirten Dr. Bas Pijnenburg; “Kişiye özel 3D yöntemi sayesinde ameliyatta hata payı sıfırlanabiliyor. Cerrahi navigasyon diyebileceğimiz 3 boyutlu yazıcı teknolojisinde önce hastanın kemiği modellenip, sonra dize birebir uygun şablonlar üretilerek protezin dize yerleşmesi sağlanıyor” diyor.

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