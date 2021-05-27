Ajax’ın efsane eski başkanı Michael Van Praag, Türk hastanesinde sağlığına kavuştu!

“İnsan sürekli ağrı kesici yutmaya devam edemez; ancak ben yaptım! Bazen gittiğim seminerlerde kürsüye sendeleyerek çıkışımı hala hatırladığımı söylesem inanır mısınız? Veya yerime oturmak için tribündeki merdivenlere çıkarken çektiğim dayanılmaz acıyı… Ve hatta dayanılmaz ağrı çektiğim her bir futbol maçını hatırlıyorum. Bu olayların tamamının yaşandığı tarihleri ve yerleri hala hatırlıyorum; üstelik normalde hafızamın çok da kuvvetli olmamasına rağmen!...” Bu çarpıcı sözlerin sahibi Hollandalı futbol takımı Ajax’ın efsane eski başkanı Michael Van Praag…

Amsterdam’da yaşayan ve halen futbol dünyasındaki yoğun çalışma temposuna devam eden 73 yaşındaki Michael Van Praag eklem kıkırdaklarında bozulma, yıpranma ve aşınmaya bağlı olarak son yıllarda her iki kalçasında dayanılmaz ağrılarla yaşıyor; ancak her seferinde bu yoğun çalışma temposu nedeniyle hastaneye gitmeyi erteliyordu. Derken gittiği bir hekimin önerisiyle başladığı ve aylarca kullandığı ağrı kesiciler artık etki etmez olup da şiddetli ağrılar yeniden kapıyı çalınca başka bir uzman hekime gitti. O da yeni ağrı kesiciler yazdı reçetesine. Ne var ki; günlük yaşantısının vazgeçilmezi haline gelen ağrı kesiciler bir süre sonra bir kez daha işe yaramaz oldu ve ‘hafızasına kazınan’ şiddetli ağrılar tüm acımasızlığıyla geri döndü hayatına! Michael Van Praag son bir umutla Amsterdam'daki Türk hastanesine başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bas Pijnenburg, Michael Van Praag’a bir yıl arayla iki kez kalça protezi ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatların ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan efsane eski başkan, hayatını kabusa çeviren o şiddetli ağrılardan da eser kalmadığını vurgulayarak “adeta yeniden doğdum” diyor.