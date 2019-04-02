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AK Parti Antalya'da 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya'da 19 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayılması için 19 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Taş, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Sahada cansiperane çalışan ve partimize oy veren kardeşlerimizin 1 oyunun dahi boşa gitmemesi için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız." ifadelerini yer verdi.

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