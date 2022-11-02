AK Parti CHP görüşmesi saat kaçta? Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor!

AK Parti ile CHP görüşmesi Başörtüsü konusunda anayasa görüşmeleri için bir araya geliyor. AK Parti başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin CHP ile görüşecek bugün (2 Kasım 2022 Çarşamba) görüşme gerçekleştirecek. Peki, AK Parti CHP görüşmesi saat kaçta? Son dakika gelişmesi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AK PARTİ CHP GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Başörtüsü konusunda anayasa görüşmeleri için bugün AK Partili yetkililerin saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsünü yasal güvence altına alma' çağrısıyla başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise 'anayasa' karşılığı gelmişti.

Erdoğan, talimatı verdiğini duyurarak "Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler" diye konuşmuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, gelinen noktayla ilgili açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "24. Madde ve 41. Madde çalışmaları tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanımız ‘sunun’ derse MYK'da sunarız" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin 2 maddede değişiklik yapılacağı düşünülüyor.

Teklifle, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Böylece "Başörtüsünün temel bir hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.

