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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yayınladıkları ortak bir bildiriyle tepki gösterdi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hz. Muhammed'e yönelik skandal sözlerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yayınladıkları ortak bir bildiriyle sert tepki gösterdi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Ne yazık ki son dönemde bu türden bir hastalıklı söylem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ‘ifade hürriyetini desteklemek’ kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.

Esas itibariyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ilkel bir ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım Batılı siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed’e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel’in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.


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