AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum’da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT: HAŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti’li Demir’in bu sözlerine karşılık, “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin” cevabı verdi.

