AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

MHP’nin AK Parti ile sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde masaya koyduğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’nin AK Parti teşkilatlarında kriz yaşanıyor. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, 5 ilde de MHP’nin 4 ya da 5. parti olmasına karşın yerel seçimde desteklenmesi yönünde karar olasılığına karşı il ve ilçe teşkilatları ile partililerden genel merkeze tepki yağıyor.

MUHALEFETE GEÇEBİLİR



İl milletvekillerini telefon ve mesaj yağmuruna tutan partililerden, ‘eğer aday çıkarmayacaksak siz de sine-i millete dönün’ mesajları geliyor. Parti kulislerinde her ne kadar ‘Osmaniye dışında diğer iller zaten bizim elimizde değil. Ankara ve İstanbul’u kazanmak için bu iller yine MHP’de kalabilir’ savunması yapılsa da parti teşkilatlarının ve seçmenin tepkisi nedeniyle AK Parti’nin aday göstermeyeceği illerde MHP’nin de kazanamayabileceği, belediyelerin muhalefete gidebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden ittifak masasına oturmasıyla birlikte iki parti arasında başlayan görüşmeler, parti kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli, masaya Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’yi getirirken; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da illerle ilgili anketleri ortaya koyduğu belirtiliyor. AK Parti’nin Adana ve Osmaniye’de aday çıkarmayarak MHP’nin adayını desteklemeye yaklaştığı, ancak Manisa, Isparta ve Mersin’le ilgili pazarlığın ise sürdüğü kaydediliyor. AK Parti kulislerinde, Manisa yerine Balıkesir’in MHP’ye önerildiği konuşuluyor.