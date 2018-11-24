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AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.11.2018 07:21 | Son Güncelleme

MHP ile ittifak pazarlığında gündeme gelen illerin AK Parti teşkilatlarında sıkıntı yaşanıyor. Aday çıkarılmaması gündemde olan il teşkilatları büyük tepki gösteriyor. Partililerin, ‘eğer aday çıkarmayacaksak siz de sine-i millete dönün’ mesajları verdiği belirtiliyor.

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

MHP’nin AK Parti ile sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde masaya koyduğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’nin AK Parti teşkilatlarında kriz yaşanıyor. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, 5 ilde de MHP’nin 4 ya da 5. parti olmasına karşın yerel seçimde desteklenmesi yönünde karar olasılığına karşı il ve ilçe teşkilatları ile partililerden genel merkeze tepki yağıyor.

MUHALEFETE GEÇEBİLİR

İl milletvekillerini telefon ve mesaj yağmuruna tutan partililerden, ‘eğer aday çıkarmayacaksak siz de sine-i millete dönün’ mesajları geliyor. Parti kulislerinde her ne kadar ‘Osmaniye dışında diğer iller zaten bizim elimizde değil. Ankara ve İstanbul’u kazanmak için bu iller yine MHP’de kalabilir’ savunması yapılsa da parti teşkilatlarının ve seçmenin tepkisi nedeniyle AK Parti’nin aday göstermeyeceği illerde MHP’nin de kazanamayabileceği, belediyelerin muhalefete gidebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden ittifak masasına oturmasıyla birlikte iki parti arasında başlayan görüşmeler, parti kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli, masaya Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye’yi getirirken; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da illerle ilgili anketleri ortaya koyduğu belirtiliyor. AK Parti’nin Adana ve Osmaniye’de aday çıkarmayarak MHP’nin adayını desteklemeye yaklaştığı, ancak Manisa, Isparta ve Mersin’le ilgili pazarlığın ise sürdüğü kaydediliyor. AK Parti kulislerinde, Manisa yerine Balıkesir’in MHP’ye önerildiği konuşuluyor.

KAYYUM ADAY

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 40 kadar belediye başkan adayını açıklayacak. Açıklanacak iller arasında Ankara ve İstanbul da bulunuyor. İstanbul’a Binali Yıldırım, Ankara’ya ise Mehmet Özhaseki’nin adaylığına kesin gözüyle bakılırken, İzmir’de eski bakanlardan Nihat Zeybekci’de karar kılındığı belirtiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ise kayyım Cumali Atilla’nın aday gösterileceği belirtiliyor. Güneydoğu’da 4 belediyesi bulunan AK Parti’nin bu belediyelerden yalnızca Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yola devam etme kararı aldığı, diğer 3 belediyede ise yeni isimleri aday yapacağı öğrenildi.

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