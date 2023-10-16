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AK Parti'de kongre sonrası yeni görevlendirmeler! Genel Sekreter Fatih Şahin'den 'tebrik' mesajı

16.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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7 Ekim'de gerçekleşen AK Parti Büyük Kongresi sonrasında görevlendirmeler devam ediyor. Genel Sekreter Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığı görevlerine gelen isimleri duyurdu.

AK Parti'de kongre sonrası yeni görevlendirmeler! Genel Sekreter Fatih Şahin'den 'tebrik' mesajı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '4. Olağanüstü Büyük Kongremiz sonrası Genel Merkez Kurullarımız'ın bugün yapmış oldukları ilk toplantı sonucunda şu sonuçlar çıkmıştır' ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Altay, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği’ne Saliha Dönmez, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı’na İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığı’na İsmail Cenk Dilberoğlu seçildi.

Fatih Şahin ayrıca 'Başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, kurullarımıza hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum.' dedi.

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