HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'de yeni MKYK belli oldu! 50 isim listeye giremedi: İşte 75 kişilik yeni MKYK...

AK Parti'de yeni MKYK belli oldu! 50 isim listeye giremedi: İşte 75 kişilik yeni MKYK...

07.10.2023 14:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de bugün kongre heyecanı yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'değişim' mesajı verdiği kongrede 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listeye 50 ismi giremedi. O isimler arasında Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mücahit Birinci de yer alıyor.

AK Parti'de yeni MKYK belli oldu! 50 isim listeye giremedi: İşte 75 kişilik yeni MKYK...

AK Parti'de 4. Olağanüstü Kongresi'nde 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listeye 50 isim giremezken mevcut MKYK'nın yüzde 66'sı liste dışı kaldı.

AA-20231007-32333189-32333176-AK_PARTI_4_OLAGANUSTU_BUYUK_KONGRESI_BASLADI

İşte listede yer almayan 50 isim:

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Külünk, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Tahir Akyürek, Tuğba Vural Çokal.

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

GENEL BAŞKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ASIL ÜYE ADAYLARI

Adnan Günnar,

Ahmet Arslan,

Ahmet Bilal Kıymaz,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mücahit Arınç,

Ali Demirel,

Ali İhsan Yavuz,

Ali Karakaş,

Atakan Yılmaz,

Ayşe Nevin Sert,

Aziz Babuşcu,

Belgin Uygur,

Betül Altınsoy,

Cem Duran Uzun,

Cemal Donat,

Çiğdem Karaaslan,

Dilek Yıldız Büyükdağ,

Efkan Ala,

Emir Yasirkekeç,

Emre Ete,

Erdoğan Özegen,

Erkan Güral,

Erkan Kandemir,

Eyüp Gökhan Özkekin,

Fahrettin Yahşi,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Fevzi Polat,

Halil İbrahim Yıldız,

Hamza Dağ,

Hasan Basri Yalçın,

Hasan Sert,

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,

Hayati İnanç,

Hayati Yazıcı,

Hülya Terzioğlu,

İlyas Şeker,

Kuddusi Müftüoğlu,

Lütfiye Selva Çam,

Mahir Ünal,

Mehmet Kasım Gülpınar,

Mehmet Sait Kirazoğlu,

Mehmet Sükrü Erdinç,

Mehmet Umut Tuncer,

Melek Şimşek,

Menderes Mehmet Teyfik Türel,

Metin Tarhan,

Muhammed Ali Kaldırım,

Mustafa Elitaş,

Mustafa Sever,

Mustafa Şen,

Nihat Zeybekçi,

Orhan Karasayar,

Orhan Miroğlu,

Ömer Çelik,

Ömer Faruk Besli,

Ömer İleri,

Ömer Serdar,

Önder Matlı,

Remzi Albasan,

Reşide Yüksel,

Sena İpşirli,

Serdar Kılıç,

Serpil Kavrak,

Sevan Sıvacıoğlu,

Sevilay Tuncer,

Sibel Betül Birer,

Sümeyye Bozkurt,

Şebnem Koçakelçi,

Türk İslam Karakoç,

Umut Arman Sonay,

Vedat Demiröz,

Yelda Erol Gökcan,

Yusuf Ziya Yılmaz,

Zafer Sırakaya.

YEDEK ÜYE ADAYLARI

Fehmi Küpçü,
İsmail Kaya,
Jülide İskendereoğlu,
Kasım Bostan,
Burhan Çakır,
Mehmet Karabay,
Mücahit Yanılmaz,
Şevki Şar,
Mehmet Ali Okur,
Arzu Silin Günaydın,
Davut Çoşkun Siviloğlu,
Mehmet Umur,
Murat Çiçek,
Harun Armağan,
Aişe Nur Nacar,
Sevde Sena Dağlı,
Serpil Yılmaz,
Yasin Bölükbaşı,
Ömer Arvas,
Barış Özerol,
Meryem Sürmen,
Ensar Topçu,
Osman Ağzıkara,
Ekrem Görçeler,
Ceren Tuncer,
Muhamet Ali Uçar,
Harun Çelik,
Funda Ozan Akyol,
Mustafa Hasgül,
Sümmeye Esenyel,
Mahmut Emin Mollaoğlu,
Cansın Yılmaz Yaşar,
Fatime Yurdunuseven,
Emre Cemil Ayvalı,
Mehmet Ali Kurt.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar kameradaBaba ve oğlu iş yeri sahibine saldırıp bıçakladı! O anlar kamerada
Yer: Antalya! Polisi çileden çıkardı: 'Bunlar artistlik yapıyor, sen de ne çekiyorsun'Yer: Antalya! Polisi çileden çıkardı: 'Bunlar artistlik yapıyor, sen de ne çekiyorsun'
Çocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdıÇocuklara bile aldırmadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti mkyk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.