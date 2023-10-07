AK Parti'de yeni MKYK belli oldu! 50 isim listeye giremedi: İşte 75 kişilik yeni MKYK...

AK Parti'de 4. Olağanüstü Kongresi'nde 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listeye 50 isim giremezken mevcut MKYK'nın yüzde 66'sı liste dışı kaldı.
İşte listede yer almayan 50 isim:
Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Külünk, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Tahir Akyürek, Tuğba Vural Çokal.
İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Adnan Günnar,
Ahmet Arslan,
Ahmet Bilal Kıymaz,
Ahmet Büyükgümüş,
Ahmet Mücahit Arınç,
Ali Demirel,
Ali İhsan Yavuz,
Ali Karakaş,
Atakan Yılmaz,
Ayşe Nevin Sert,
Aziz Babuşcu,
Belgin Uygur,
Betül Altınsoy,
Cem Duran Uzun,
Cemal Donat,
Çiğdem Karaaslan,
Dilek Yıldız Büyükdağ,
Efkan Ala,
Emir Yasirkekeç,
Emre Ete,
Erdoğan Özegen,
Erkan Güral,
Erkan Kandemir,
Eyüp Gökhan Özkekin,
Fahrettin Yahşi,
Fatih Şahin,
Fatma Betül Sayan Kaya,
Fevzi Polat,
Halil İbrahim Yıldız,
Hamza Dağ,
Hasan Basri Yalçın,
Hasan Sert,
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,
Hayati İnanç,
Hayati Yazıcı,
Hülya Terzioğlu,
İlyas Şeker,
Kuddusi Müftüoğlu,
Lütfiye Selva Çam,
Mahir Ünal,
Mehmet Kasım Gülpınar,
Mehmet Sait Kirazoğlu,
Mehmet Sükrü Erdinç,
Mehmet Umut Tuncer,
Melek Şimşek,
Menderes Mehmet Teyfik Türel,
Metin Tarhan,
Muhammed Ali Kaldırım,
Mustafa Elitaş,
Mustafa Sever,
Mustafa Şen,
Nihat Zeybekçi,
Orhan Karasayar,
Orhan Miroğlu,
Ömer Çelik,
Ömer Faruk Besli,
Ömer İleri,
Ömer Serdar,
Önder Matlı,
Remzi Albasan,
Reşide Yüksel,
Sena İpşirli,
Serdar Kılıç,
Serpil Kavrak,
Sevan Sıvacıoğlu,
Sevilay Tuncer,
Sibel Betül Birer,
Sümeyye Bozkurt,
Şebnem Koçakelçi,
Türk İslam Karakoç,
Umut Arman Sonay,
Vedat Demiröz,
Yelda Erol Gökcan,
Yusuf Ziya Yılmaz,
Zafer Sırakaya.
Fehmi Küpçü,
İsmail Kaya,
Jülide İskendereoğlu,
Kasım Bostan,
Burhan Çakır,
Mehmet Karabay,
Mücahit Yanılmaz,
Şevki Şar,
Mehmet Ali Okur,
Arzu Silin Günaydın,
Davut Çoşkun Siviloğlu,
Mehmet Umur,
Murat Çiçek,
Harun Armağan,
Aişe Nur Nacar,
Sevde Sena Dağlı,
Serpil Yılmaz,
Yasin Bölükbaşı,
Ömer Arvas,
Barış Özerol,
Meryem Sürmen,
Ensar Topçu,
Osman Ağzıkara,
Ekrem Görçeler,
Ceren Tuncer,
Muhamet Ali Uçar,
Harun Çelik,
Funda Ozan Akyol,
Mustafa Hasgül,
Sümmeye Esenyel,
Mahmut Emin Mollaoğlu,
Cansın Yılmaz Yaşar,
Fatime Yurdunuseven,
Emre Cemil Ayvalı,
Mehmet Ali Kurt.