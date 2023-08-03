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AK Parti’de yerel seçim öncesi yeni hamle! 6 il başkanı değişti…

03.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler öncesinde hazırlıklar devam ederken AK Parti’de yaşanan gelişmeler de dikkat çekmeye devam ediyor. AK Parti'de son olarak Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İşte detaylar…

AK Parti’de yerel seçim öncesi yeni hamle! 6 il başkanı değişti…

AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.

AA

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