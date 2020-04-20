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AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek? Ali Babacan'dan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den 30 milletvekilinin kendi partisine geçeceği iddialarıyla ilgili soruya ilk kez cevap verdi.

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek? Ali Babacan'dan açıklama

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "AK Parti'den 30 milletvekili DEVA'ya geçecek" iddialarıyla ilgili konuştu.

'AÇIKÇASI CİDDİ BİR İLGİ VAR'

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Babacan, söz konusu iddialarla ilgili partisinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek "Diğer siyasi partilerin mensuplarından bize açıkcası ciddi bir ilgi var. Diğer siyasi partilerin mensubu olup da bu ülkenin geleceğini DEVA Partisi’nde gören herkese kapımız açık." dedi.

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