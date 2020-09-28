HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de Dış Politikadan Sorumlu Ünal Çeviköz'ün 'Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur" dedi.

AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'de Dış Politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'ün 'Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır" dedi.

'BU BENZERLİK UTANÇ VERİCİDİR'

Çelik, Ermenistan tarafının bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının önünü kesmek için ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir. Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP’nin sahiplenmesi son yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip, bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız ? Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışması Ermenistan’ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan’ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar? Türkiye’nin bu konudaki pusulası Azerbaycan’la sonuna kadar dayanışmadır. CHP’nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye’nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz."

'TÜRKİYE TEK YÜREK AZERBAYCAN'IN YANINDADIR'

Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. CHP yönetiminin bu provokatif açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan’a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldıHayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Korkunç olay! Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi
Korkunç olay! 1,5 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
Hayvanat bahçesinden kaçan yavru maymun elektrik akımına kapıldı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı
Bir ilde korona tedbiri! 15 gün boyunca kısıtlandı
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.