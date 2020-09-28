AK Parti'den CHP'ye 'Ermenistan' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'de Dış Politikadan sorumlu Ünal Çeviköz'ün 'Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır" dedi.

'BU BENZERLİK UTANÇ VERİCİDİR'

Çelik, Ermenistan tarafının bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının önünü kesmek için ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir. Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP’nin sahiplenmesi son yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip, bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız ? Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışması Ermenistan’ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan’ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar? Türkiye’nin bu konudaki pusulası Azerbaycan’la sonuna kadar dayanışmadır. CHP’nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye’nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz."