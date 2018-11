AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Cumhur İttifakı'na uygun seçim yarışı nasıl olacak? - "Siyasetçiler üslupları ile halkın karşısına çıkar. Siyasetçi nasıl konuşuyorsa öyle bir insandır. Zaten dikkat etmemiz lazım. Biz partilerin siyasi kimliklerini ya da adayların şahsiyetlerini aşağılayan bir üslup içinde olmayız. Taban tabana zıt da olsan, bir insanla yarışırken üsluplu olmak lazım. Seçim strateji heyetimiz çalışıyor. Bir yandan aday, bir yandan seçim stratejisi ile uğraşıyoruz. Her bölgede, her ilçede farklı strateji olabilir. Hizmetin ötesine gönül belediyeciliği önemlidir. Millete hizmet edecek, sadakatli adaylar ile seçim yürüteceğiz. Seçim kampanyasının nezaketini korumak zorundayız"

Aday profili - "Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli."

"HER İLİN ANAYASASI"



"Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıkları yapıyoruz. Bir takım yüksek binalar, beton yığınları, daracık sokaklar, daracık şehirler olmaktan kurtarmalıyız. Moskova'ya gidince şunu gördüm. Aşağı yukarı her mahallesinde 500-600 kişilik tiyatro salonu var."

'İttifak olmadan bazı şehirlerde kayıplar olabilir mi?' - "AK Parti, Türkiye'nin her yerinde en iddialı partidir. Bu bir seçim yarışıdır. Meclis başkanlarını da belediye başkanları seviyesinde belirleyeceğiz. Her yerde iddialı olarak seçimlere katılacağız."