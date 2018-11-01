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AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP ile sona eren seçim ittifakı için 'Genel seçimde ittifak daha kolaydı' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik olası bir düzenlemeye ilişkin soruya ise, 'O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Devlet Bahçeli'nin teşkilata gönderdiği genelge: "Yerinde bir genelge olmuştur."

"GENEL SEÇİMDE İTTİFAK DAHA KOLAYDI"

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde olmaması: "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor oldu."

Cumhur İttifakı'na uygun seçim yarışı nasıl olacak? - "Siyasetçiler üslupları ile halkın karşısına çıkar. Siyasetçi nasıl konuşuyorsa öyle bir insandır. Zaten dikkat etmemiz lazım. Biz partilerin siyasi kimliklerini ya da adayların şahsiyetlerini aşağılayan bir üslup içinde olmayız. Taban tabana zıt da olsan, bir insanla yarışırken üsluplu olmak lazım. Seçim strateji heyetimiz çalışıyor. Bir yandan aday, bir yandan seçim stratejisi ile uğraşıyoruz. Her bölgede, her ilçede farklı strateji olabilir. Hizmetin ötesine gönül belediyeciliği önemlidir. Millete hizmet edecek, sadakatli adaylar ile seçim yürüteceğiz. Seçim kampanyasının nezaketini korumak zorundayız"

Aday profili - "Mevcut seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacağına inanmıyorum. Hiç şüphesiz önemlidir. Ama bu önem başka bir şey, sistemi tartışmaya açması başka bir şey. Tartışan zaten tartışıyor. Adaylar bazında söylüyorum. Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli."

"HER İLİN ANAYASASI"

"Her ilin anayasası diyebileceğimiz hazırlıkları yapıyoruz. Bir takım yüksek binalar, beton yığınları, daracık sokaklar, daracık şehirler olmaktan kurtarmalıyız. Moskova'ya gidince şunu gördüm. Aşağı yukarı her mahallesinde 500-600 kişilik tiyatro salonu var."

'İttifak olmadan bazı şehirlerde kayıplar olabilir mi?' - "AK Parti, Türkiye'nin her yerinde en iddialı partidir. Bu bir seçim yarışıdır. Meclis başkanlarını da belediye başkanları seviyesinde belirleyeceğiz. Her yerde iddialı olarak seçimlere katılacağız."

Melih Gökçek'in adaylığı - "Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor."

Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un İstanbul adaylığı - "Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz."

Meclis'te ittifak - "Temel meselelerde ittifak korunacak. Bunu MHP'den de anlıyoruz. Yasama kararında böyle bir şey olmayabilir. AK Parti bir şey getirecek falanca karşı duracak, falanca yanında duracak diye bir şey yok. Muhalefetin destek verdiği durumlar da oldu. Siyasetin doğası böyledir. Parlamentoda işbirliği önemli. Yasama konusunda partilerle temasta olmakta fayda var. Parlamento umarım önümüzdeki dönemde böyle çalışır. Her yasa için özel çalışılmalıdır."

Seçim stratejisi - "AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Cumhurbaşkanımız, çeşitliaçılışlarla, organizasyonlarla halkımıza gidecek. Bu kampanyanın en önemli avantajı Erdoğan'dır. Hiç kuşkusuz ki, bizde oturmak yok. Hpimiz enerjimizi çoğaltarak koşturacağız."

EYT VE AF TEKLİFİ

MHP'nin af teklifi - "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında."

EYT açıklaması - "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil."

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Türkiye'yi bu hale getiren kim ?
oypusula akepe uzerıne eyt yazısını gorunce
ne kadar sıkılmaz utanmaz ınsanlarsınız kardeşim bu kişiler bu hakkı kazanmışlar sız kendınıze ucak alacagınıza emeklınıze verın utanın az
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