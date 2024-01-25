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AK Parti'den istifa edip YRP'den aday olmuştu! Gülpınar'dan AK Parti'yle ilgili o soruya dikkat çeken yanıt: Urfa'ya giremem

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde aday belirlemede artık son düzlüğe girilirken partiler arası transferler de hızlandı. Bunun son örneği Şanlıurfa'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Kasım Gülpınar AK Parti'den istifa ederek YRP'den aday oldu. Gülpınar'ın AK Parti'ye geri dönüş ihtimaliyle ilgili soruya verdiği yanıt gündem oldu.

AK Parti'den istifa edip YRP'den aday olmuştu! Gülpınar'dan AK Parti'yle ilgili o soruya dikkat çeken yanıt: Urfa'ya giremem

31 Mart heyecanı hem partilerde hem sokaklarda hissedilmeye başlandı. Aday belirleme tarihinde sona yaklaşılırken sürpriz isimler sürpriz partilerle adını duyurmaya devam ediyor.

GÜLPINAR'IN ADAYLIĞI SES GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa etmiş ve YRP'den Şanlıurfa'da belediye başkan adayı olmuştu. Dengeleri değiştirebilecek bu hamle sonrası Gülpınar Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Ekran Alıntısı

Bu kararı nasıl aldı? Ne olursa Şanlıufa'ya giremem dedi? AK Parti'ye geri dönecek mi? İşte Gülpınar'ın dikkat çeken açıklamaları;

"SAĞCISI SOLCUSU FERYAT EDİYOR"

Ne benim, ne de Zeynel Bey’in birbirimizle bir problemimiz son dakikaya kadar olmamıştı. Bana, ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili ankette yüksek çıktığım için gaza geldiğimi’ söyleyebilirler. Benim anketim halktır ben resmi şeylere tabii ki itibar ederim ama resmi anketlerle çok da ilgilenmem. Bu halk dedi ki: Bu memlekette bir problem, bir yara var. Sağcısı, solcusu feryat ediyor. Benim belediye başkanlığı için dosyam, başvurum yok. Genel başkan danışmanıyım, keyfim yerinde. Ben 15 günde bir MKYK toplantısına giriyorum. Benim Şanlıurfa’ya gitmek gibi kesinlikle ne talebimde, derdimde yok.

"HALK DEĞİŞİM İSTİYOR"

Zaten öyle bir şey olsa, ben cumhurbaşkanımıza gidip ‘Efendim ben Şanlıurfa’ya gitmek istiyorum’ derdim. Ama şimdi halk kalkıp da ‘Biz değişim istiyoruz değişim’ diyor ve adres olarak Kasım Gülpınar’ı gösteriyorsa ben de AK Parti Genel Merkezi’ne şunu sorarım: Halkın sesine neden kulak vermiyorsunuz?

"BİR DAHA URFA'YA DÖNEMEM"

Benimle sıkıntı var ama onun da ne olduğunu söylemiyorsun. Ama ben de siyaset yapıyorum. Şimdi ben bu halka ne diyeceğim? Halk ayağa kalmışken büyük bir fedakarlığı göze aldım. Bütün projemi yapmışım. Türkiye’de siyaseti bırakıp yurtdışına yerleşme gibi planım vardı. Şimdi bu halka sırtımı dönsem, ben bir daha Şanlıurfa’ya dönemem, giremem.

ISRAR EDİLİRSE AK PARTİ'YE GERİ DÖNER Mİ?

Geri dönüş diye bir şey olmaz. Yani bu vakitten sonra nasıl döneyim? Ne olacak ki geri dönmek için? Toplantılar, her şey bittikten sonra ben de istifa ettim. Başka bir yola girmişim. Geri dönüşü yok. İstifadan önce genel başkanla değil ama partinin üst düzey yetkilileri bir araya gelip görüşmüş. O noktada beni çağırdılar. Benimle oturup toplantı yapıyorlar. Ben de dedim ki ‘Bu vakitten sonra olur mu yani?’ Formül üretmeye çalışıyorlar. Formülü yok bu işin. Şimdi ne diyeceğim ben size? Formülü üretecekseniz buyurun üretin. Ben makam peşinde değilim. Ben en istemediğim görevi istiyor konumundayım. Niçin? Halk için. Madem siyaset halka rağmen değil, halk için yapılır. Biz öyle gördük. Cumhurbaşkanımızın da fikri budur.


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi ak parti
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