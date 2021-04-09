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AK Parti'den İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye sert tepki

09.04.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik "Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor." dedi.

AK Parti'den İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."

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İtalya Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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