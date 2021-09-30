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AK Parti'den İYİ Parti'ye flaş transfer! 20 yıldır Erdoğan'ın yanındaydı

30.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan bir ismin AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer olduğu haberi bir anda gündeme oturdu.

AK Parti'den İYİ Parti'ye flaş transfer! 20 yıldır Erdoğan'ın yanındaydı

2023 seçimlerinin ana gündem maddesi adaylar konusu olsa da, partiler arası transferler ve geçişler de bir hayli önemli. Üst düzey geçişler her zaman olmasa da il ve ilçe kurulları bazında geçişlerin olduğu kamuoyunda sıkça yer alıyor. Erken seçim söylentileri ışığında seçim çalışmalarının da devam ettiği günlerde, AK Parti'den İYİ Parti'ye gerçekleşen bir transfer bir anda gündemin üst sıralarına tırmandı.

20 YILDIR ERDOĞAN'IN YANINDA OLAN İSİM

"Çok önemli bir transfer haberi" vereceğini belirten gazeteci Fatih Altaylı "Derin transfer" başlıklı yazısında, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan ve AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan, seçim birçok seçim çalışmasını da yürüten Faruk Acar'ın İYİ Parti'ye geçtiğini ve Meral Akşener'le birlikte çalışacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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