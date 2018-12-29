HABER

AK Parti'den Kenan Sofuoğlu'nun 'Emir erlerim' paylaşımıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 03:17 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak fotoğraf çeken ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylayan Kenan Sofuoğlu hakkında açıklama yaptı. Turan, "Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum" dedi.

AK Parti'den Kenan Sofuoğlu'nun 'Emir erlerim' paylaşımıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'teki makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, Meclis'in seçimden sonraki 3-4 aylık süreçte yoğun şekilde çalıştığını, 15 teklifin yasalaştırıldığını, 4 tezkere ve 2 araştırma komisyonu raporunun görüşüldüğünü ifade etti.

"K****EŞKE OLMASAYDI"

Sofuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruya Turan, ''Keşke olmasıydı. Kendisi de şık bir tarz olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama AK Parti ruhuna, felsefesine uygun bir fotoğraf olmadığını, zaten kendisi de sonra özür dileyerek açıkladı. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum.'' şeklinde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde üzerinde 'senatör' sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım tartışma yarattı.

Sofuoğlu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırsa da, eleştiriler devam etti.

Sofuoğlu, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

“Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstün de yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım.”


PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Bakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecekBakan Turhan: Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek
Sultanbeyli'de inşaatta çökmeSultanbeyli'de inşaatta çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Kenan Sofuoğlu Bülent Turan emir eri

En Çok Okunan Haberler

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.