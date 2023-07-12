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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Siyasi komedi örneği"

12.07.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" sözleriyle paylaşım yaptı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Siyasi komedi örneği"

CHP'de seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışması devam ediyor. Tanju Özcan ve Ekrem İmamoğlu sürecin öne çıkan isimlerinden oldu. Tartışmalara ilişkin AK Parti'den de açıklama geldi.

"KENDİ LİYAKATİ KENDİ PARTİSİNDE TARTIŞILIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.

Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.

Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir."

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Ömer Çelik ak parti

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