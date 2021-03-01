AK Parti’den kritik ’fezleke’ açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 28 Şubat ile ilgili olarak, “Bugün maalesef üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen acısını yüreğimizde hissediyoruz. Milli ve manevi değerlere karşı girişilen bu saldırının açmış olduğu yaralar hala tazeliğini korumaktadır. Dönemin darbeci zihniyetinin diline kuşanan medya topyekun savaş manşetleri o dönemde atabilmiştir. Ankara Sincan’da tanklar yürütülmüş, yüzde 22 oy almış Refah Partisi kapatılmıştır. Pervasızca ’28 Şubat bin yıl sürecek’ diyenler milletimizin, halkın üzerinde psikolojik hareket uygulamıştır. Belirli siyasi ve dini görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı insan hak ve özgürlüklerine aykırı onlarca insanın hayatını karartan girişimlerde bulunulmuştur. Tüm bu yaşananlar milletimizin hayatında kapanması zor yaralar açmıştır. Ülkemizi de 387 milyar dolar doğrudan veya dolaylı zarar meydana getirmiştir” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Özkan şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atacak, darbeci ruhtan arındıracak, istiklal mücadelesinin milli ve manevi ruhundan ilham alan, demokratik, özgürlükçü, yeni Anayasa yapma çağrısı malumunuzdur. Darbecilere karşı olan herkesin bu yeni Anayasa inisiyatifine, çağrısına amasız, fakatsız destek vermesi, kadim devletimizin geleceği için Anayasa’ya destek vermek, bu acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır. Yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa bizi barış içinde yaşatacak olan herkesin hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak, egemenlik haklarımızı hakkıyla koruyacak Anayasa beklentisi siyaset kurumundan beklentisi, siyaset kurumunun da milletimize olan hizmet borcudur.”