AK Parti'den muhalefete 'İmamoğlu' tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından muhalefet partilerine tepki gösterdi. Çelik, "AK Parti’nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır. Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkum ediyoruz. Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz" dedi.

Sözcü Çelik sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı;

