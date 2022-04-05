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AK Parti'den 'Semra Güzel' açıklaması: Gereğini yapacağız

05.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Diyarbakır Milletekili Semra Güzel'in PKK'lı isimlerle fotoğraflarının çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılmış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Henüz bulunamayan Semra Güzel için AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan 'gereğinin yapılacağını' ifade etti.

AK Parti'den 'Semra Güzel' açıklaması: Gereğini yapacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında mazeretsiz 5 birleşime katılmaması durumunda parlamento olarak gereğinin yapılacağını söyledi.

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Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Kurul'da görüşmeleri başlayacak olan ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin ayrıntılarını anlatan Özkan, teklifin 39 maddeden oluştuğunu belirterek, "Bu teklifle hedefimiz; vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanması, hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Teklif ayrıca, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret tutarından az olması halinde aradaki farkın muhtarlara ödenmesini de içermektedir. Özetle şu an itibarıyla 50 bin muhtarımızın 3 bin 400 lira olan maaşlarını 4 bin 200 liraya çıkartıyoruz. Teklif, vergi kaçakçılığına ilişkin 5 yıl olan hapis cezalarının 8 yıla çıkarılmasını ve zincirleme suç ve etkin pişmanlık hükümlerinin bu suça ilişkin olarak uygulanmasını da düzenlemektedir" dedi.

'PARLAMENTO OLARAK GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, emeklilere verilmesi planlanan bayram ikramiyesinin Genel Kurul'da bugün görüşmeleri başlayacak olan torba yasaya eklenip eklenmeyeceğine ilişkin, "Şu anda böyle bir düzenleme yok. Bununla ilgili verilmiş net bir karar yok, atılmış bir adım da yok" diye yanıtladı.
Özkan, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis'te herhangi bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin de, "Söz konusu vekili arama çalışmaları devam etmektedir. Mazeretsiz olarak 5 birleşim oturumuna katılmaması durumunda parlamento olarak gereğini yapacağız. Bundan önce benzer durumda olan vekiller için de gereğini yaptığımızı hatırlatmak isterim" dedi.

5 BİRLEŞİME KATILMAYANIN VEKİLLİĞİ DÜŞÜYOR

Anayasa ve TBMM iç tüzüğüne göre Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliği düşüyor. Söz konusu durumun Meclis Başkanlık Divanı'nca tespit edilmesi gerekiyor.

(DHA)

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