AK Parti'den Tunç Soyer'in adaylığı için ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." ifadelerini kullandı.

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