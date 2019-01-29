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AK Parti'den Tunç Soyer'in adaylığı için ilk yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesine AK Parti'den ilk yorum geldi.

AK Parti'den Tunç Soyer'in adaylığı için ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sülaleleri fetocu olan siyasiler neden hala yerli yerinde o halde ?
Evet doğru söylüyorsunuz.... Hırsızlık oğuldan babaya deyillll babadan oğula geçer. Ve buna benzer birçok sey...
ne derse desinler akp izmir in i sini alamaz ankaranında an alamayacak istanbul u alabilir baba oğul girdin mi işin içine iş karışır
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