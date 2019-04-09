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AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusu yaptığı haberlerinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan yeni bir açıklama geldi. Yavuz, henüz böyle bir başvurunun gerçekleşmediğini duyurdu.

AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

AK Parti'nin Büyükçekmece ve tam kanunsuzluk itirazını birleştirerek YSK'ya başvurduğu ve İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istediği iddia edilmişti. Bu haberlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan yalanlama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. "Başvuruda bulunuldu" şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

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