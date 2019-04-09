AK Parti'den yeni açıklama: Henüz başvuru yapmadık

AK Parti'nin Büyükçekmece ve tam kanunsuzluk itirazını birleştirerek YSK'ya başvurduğu ve İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istediği iddia edilmişti. Bu haberlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan yalanlama geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. "Başvuruda bulunuldu" şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz." dedi.