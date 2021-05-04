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AK Parti'den 'yeni anayasa' mesajı: Bayramdan sonra kamuoyu ile paylaşılacak

04.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısı sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Bostancı, "Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den 'yeni anayasa' mesajı: Bayramdan sonra kamuoyu ile paylaşılacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısı sonrası önemli bir açıklamada bulundu.

Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur" dedi.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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