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  4. AK Parti'den Yunanistan'a 'AB'ye çağrı' tepkisi!

AK Parti'den Yunanistan'a 'AB'ye çağrı' tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adım atması için Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmasına sert tepki gösterdi.

AK Parti'den Yunanistan'a 'AB'ye çağrı' tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı adım atması için Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert bir tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şunları ifade etti:

"Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir."

YUNANİSTAN AB'YE ÇAĞRI

Yunanistan bugün Türkiye'ye karşı adım atması için Avrupa Birliği'ni acil toplantıya çağırmış ardından Avrupa Birliği yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyondan ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.


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