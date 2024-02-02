AK Parti'deyken belediye başkanıydı, AK Parti'ye rakip oldu! Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa adaylarını açıkladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine geri sayım devam ederken ittifak kararı en çok merak edilen Yeniden Refah Partisi, 45 belediye başkan adayını daha açıkladı. Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifak yapıp yapmayacağı pazartesi Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak.

ESKİ PARTİSİNE RAKİP! YENİDEN REFAH İÇİN YARIŞACAK

Açıklanan listede en çok dikkat çeken isim 2015-2019 arası Şanlıurfa’da Ak Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Avukat Nihat Çiftçi oldu. Çiftçi’ye partiye katılım rozetini eski bakan ve Yeniden Refah Partisi’nin Başkan Vekili Sacit Günbey taktı. Çiftçi aynı zaman partinin Şanlıurfa Karaköprü İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

BİR ESKİ AK PARTİLİ İSİM DAHA ADAY

Açıklanan bir diğer önemli isim ise Ankara’nın Akyurt ilçesinde Ak Parti’den 3 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Gültekin Ayantaş oldu. Ayantaş Yeniden Refah Partisi’nin Akyurt İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Açıklanan diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

Adıyaman Gölbaşı/Balkar Belde Belediye Başkan Adayı Cuma Özdemir.

Afyonkarahisar Emirdağ/Davulga Belde Belediye Başkan Adayı Hakan Gülaç, Emirdağ/Gömü Belde Belediye Başkan Adayı İsa Şahbaz.

Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Su Bilecik, Pazaryeri İlçe Belediye Başkan Adayı Nuri Kara.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım.

Düzce Cumayeri İlçe Belediye Başkan Adayı Akif Keleş.

Elazığ Palu İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammed Septioğlu, Sivrice İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Irmak.

Gaziantep Yavuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaya.

Giresun Doğankent İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Karagöl.

İzmir Bayındır İlçe Belediye Başkan Adayı Muammer Sarıbaş, Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz.

Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Belediye Başkan Adayı Uzeyir Kızıleski, Ekinözü İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammet Arıcı, Pazarcık İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Oğuz Ballı.

Karaman Merkez/Akçaşehir Belde Belediye Başkan Adayı Yasin Demirbaş, Merkez/Sudurağı Belde Belediye Başkan Adayı Muzaffer Aslan, Ermenek/Güneyyurt Belde Belediye Başkan Adayı Veli Tıraşçı, Ermenek/Kazancı Belde Belediye Başkan Adayı M. Raşit Cengiz, Sarıveliler/Göktepe Belde Belediye Başkan Adayı Servet Ümit Saydam.

Kastamonu Küre İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağır, Taşköprü İlçe Belediye Başkan Adayı M. Ali Topcu.

Kayseri Talas İlçe Belediye Başkan Adayı Selver Boztaş.

Kırşehir Çiçekdağı/Köseli Belde Belediye Başkan Adayı Veli Çakır.

Konya Çumra İlçe Belediye Başkan Adayı Alaattin Özçelik, Derbent İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Taşlıbel, Doğanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Öztoklu, Sarayönü İlçe Belediye Başkan Adayı Necati Koç, Taşkent İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Karabay.

Kütahya Simav/Akdağ Belde Belediye Başkan Adayı Haşim Bacaksız, Simav/Demirci Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ünsal, Simav/Güney Belde Belediye Başkan Adayı Ali Okumuş, Tavşanlı/Tepecik Belde Belediye Başkan Adayı Veysel Tekin.

Muğla Bodrum İlçe Belediye Başkan Adayı M. Alp Dündar.

Muş, Hasköy/Düzkışla Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kasak.

Niğde Altunhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Taş, Bor İlçe Belediye Başkan Aday Mehtap Temeltaş.

Tokat Merkez/Çat Belde Belediye Başkan Adayı Ali Pelit, Başçiftlik/Hatipli Belde Belediye Başkan Adayı Murat Cengiz, Erbaa/Gökal Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir, Erbaa/Karayaka Belde Belediye Başkan Adayı Sebahattin Şenel.

Yozgat Sorgun İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çelik, Sorgun/Gülşehri Belde Belediye Başkan Adayı Tevfik Şahiner, Sorgun/Yeniyer Belde Belediye Başkan Adayı Adem Çağlayan. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





