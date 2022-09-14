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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler! 'İyice şımarıklığı arttı'

14.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik devam ederken bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yunanistan'ın tutumuyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, "Son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Özellikle seçim zamanında oradaki yöneticilerin ayarları bozuluyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a sert sözler! 'İyice şımarıklığı arttı'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sinop’un Saraydüzü ilçesinde halkla bir araya geldi. Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Türkiye adeta bölgenin sigortası. Kafkaslarda Azerbaycan’da Karabağ’da kardeşlerimize saldırılar yapılıyor, Türkiye onların yanında. Libya’da ne işiniz var diyorlar, Libya’da nasıl ne işimiz var? Biz Libya’da olduğumuz için oradaki kardeşlerimizin birbirleriyle kavga etmeleri tüketmelerinin önüne geçiyoruz. Orada emperyal güçlerin kaynakları sömürmelerinin önüne geçiyoruz. Biz bir Müslüman ilke olarak Libya’da olmayacağız da başka gayrimüslimler mi olacak? Bunu ortaya koymak şuursuzluktur” diye konuştu.

'YUNAN HALKIYLA TÜRK HALKININ ARASINDA BİR MESELE YOKTUR'

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Son günlerde bazı tutumlarıyla gündeme gelen Yunan yöneticilere yüklenen Yıldırım, “Yunanistan son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz onlar durmuyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir, ümit ederiz tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle de seçim zamanı oradaki komşularımızda yöneticilerin ayarları bozuluyor” şeklinde konuştu.

'BİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ'

Müslüman dünyasında yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarını söyleyen Yıldırım, “Türkiye bölgenin teminatıdır. Suriye’de, Irak’ta, Kafkaslarda Akdeniz’de Karadeniz’de her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı Afrika Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna’daki tahıl koridorunun açılması Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan’ın üçte ikisi sular altında kaldı, dünya seyrediyor. Ama onlarında yardımına imdadına koşan ülke Türkiye’dir, Türkiye’ye yakışan budur, beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Binali Yıldırım’a hediye takdim etti. (İHA)

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