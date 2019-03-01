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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Şehrin merkezine ve köylere daha farklı şeyler yapalım' dediğimizde bize bir el daha lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu bizim sorumluluğumuzu artırmak için lazım. Bunun için de şu bir elimize bir el daha verin"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, "Şehrin merkezine ve köylere daha farklı şeyler yapalım' dediğimizde bize bir el daha lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu bizim sorumluluğumuzu artırmak için lazım. Bunun için de şu bir elimize bir el daha verin." dedi.

Bergama Kozak Yaylası, Yukarıbey Mahallesi'ne ziyarette bulunan Dağ, yaptığı konuşmada Kınık'ın yıllık bütçesinin 16 milyon lira olduğunu, bu bütçenin tamamının işçi, kira gideri ve esnafa yapılan işlere gittiğini söyledi.

Kendi belediye başkanlarının 2 ayı geçmeden ellerindeki dosyayla Ankara'ya geldiklerini ifade eden Dağ, "Ankara'ya gelip 'ben şunu istiyorum bunu istiyorum' diye geleni geri gönderiyoruz. Çünkü kendi şehrine yatırım gelmesini isteyen bir belediye başkanı ön hazırlığını yapıp öyle gelecek. Şehre TOKİ, hastane istiyorsa o şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

- "Bergama'da bizim sorumluluğumuzu arttırın"

Vatandaşlardan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'yu desteklemelerini isteyen Dağ, şunları kaydetti:

"Bugün Kınık'ta TOKİ'den, hastaneden, gençlik merkezinden bahsediyorsak işin doğrusu bu belediye başkanımızın iki ay üç ay geçmeden Ankara'da bu işleri takibiyle oluyor. Yani 1 Nisan sabahı biz diyoruz ki Bergama'da bizim sorumluluğumuzu arttırın. Bergama'da bizim vazifemizi arttırın."

Dağ, iktidar partisi olarak her zaman yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "İktidar olarak belediye olsa da olmasa da yakın olduğu için söylüyorum İzmir-İstanbul otoyolunu yapacağız. İktidar olduğumuz için Çandarlı Limanı'nı yapacağız. Bunları yapacağız zaten ama daha fazlasını istediğimizde, şehrin merkezine ve köylere daha farklı şeyler yapalım dediğimizde bize bir el daha lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu bizim sorumluluğumuzu artırmak için lazım. Bunun için de şu bir elimize bir el daha verin." diye konuştu.

- "Kocaoğlu, neden soluğu Ankara'da aldı"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde yaşananlar hakkında konuşan Dağ, şunları kaydetti:

"Her gittiğim yere soruyorum. Basından da soruyorum onun için rahatım. Hala da bir cevap gelmedi. Aziz Kocaoğlu 'aday değilim' dedi. Kocaoğlu aday değilim demesinden sonra bir ismin adaylığı konuşulduğunda soluğu Ankara'da almadı mı? Aziz Kocaoğlu ben aday değilim demesinden sonra ve siyaseti böyle bırakacakken aday adayı olarak siyaseti bıraktırılmasının sebebi nedir? 'İzmir üzerinde bir tehlikeli oyun var, ben bu tehlikeli oyunu bozmak için aday adayı' oldum diye bizzat Aliağa'da Bergama'da yaptığı ziyaretlerde söylemedi mi? Acaba bu İzmir üzerinde oynanan tehlikeli oyun nedir?

Benle ya da AK Parti ile MHP ile bir ilgisi yok. Bizzat Kocaoğlu bunu kendisi ifade etti. Acaba bu tehlikeli oyun mevcut belediye başkan adayının isminin açıklanmasından sonra 'HDP il eş başkanları biz aday çıkartmayacağız. Tunç Soyer bizim istediğimiz bir adaydır' demesi midir ya da başkaca sermaye gruplarının Seferihisar'da yapmış olduğu olay mıdır bilmiyorum. Fakat ortada kendi içlerinde soru işaretleri oluşturan bir durum vardır. Bunu söylemek de 8 senedir buranın milletvekili olarak benim vazifemdir."

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart yerel seçim Bergama hamzadağ KozakYaylası

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