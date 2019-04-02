HABER

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: FARK 20 BİN 509'A İNDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 20:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem fazla abartmış olmam" dedi.  AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Yavuz, çok büyük hataların olduğunu belirterek, “İlk incelemeden başlayarak gördük ki, çok büyük hatalar var, çok büyük usulsüzlükler var.

-DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ŞAİBELERİNDEN BİRİDİR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem fazla abartmış olmam" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Yavuz, çok büyük hataların olduğunu belirterek, “İlk incelemeden başlayarak gördük ki, çok büyük hatalar var, çok büyük usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim ve itirazlarımızı yapalım istedik. Bu doğrultuda maddi hataları belirledikçe düzeltme yoluna gittik. Süreyi geçirmeyelim diye saat 15.00'ten önce İstanbul'daki büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına ilişkin dilekçeleri seçim kurullarına verdik. İkinci bir dilekçemiz vardı. O da geçersiz oyların sayılması" diye konuştu.

“SANCAKTEPE TALEBİMİZİ İNCELEMEYE DEĞER BULMADI"
Yavuz, “Çok ilginç bir örnek vermek istiyorum. Bunların sonucunda bizim çok somut verilerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var. Mesela Sancaktepe'de. Biz Sancaktepe'de Büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP'de bir müracaatta bulundu Sancaktepe'ye. Sancaktepe, Büyükşehir oylarının değil de Sancaktepe Belediyesi'ne ilişkin oyların yeniden sayılmasını talep etti. CHP İstanbul İl Başkanı'nın ilginç bir Tweet'i var. 'İstanbul genelinde bütün oyların sayılması mümkün değildir.' Peki, gerçekten buna inanıyorsan, gerçekten bunun doğru bir fikir olduğu kanaatinde isen o zaman Sancaktepe'ye neden oyların sayımıyla ilgili bir dilekçe verdiniz. Sancaktepe bizim talebimizi incelemeye değer bulmadı ama CHP'nin Sancaktepe Belediyesi oylarının sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelemeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi sizce?" ifadelerini kullandı.

“ŞU AN FARK 20 BİN 509"
Yavuz, “Bizim bir iddiamız vardı. Sık sık söyledik. Rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Yüksek Seçim Kurulu verilerine kadar söylüyorum. 29 binlere kadar çıktı fark biliyorsunuz. Ama şu an ne kadar biliyor musunuz? Şu ana kadar düştü, düşecek. Ha bire düşüyor. Şu an 20 bin 509" şeklinde konuştu.

“BİZE KARŞI ÇEKİLEN OPERASYONU ANLARLAR"
“Çok aleni yürütüyoruz bu işleri" diyen Yavuz, “Seçim Kurulları da aleni yürütüyor bu itiraz işlerini. Diyoruz ki, bütün partilere Yüksek Seçim Kurulu uç verdi ve sandık sonuç tutanaklarını veriyor. Sandık sonuç tutanaklarına esas teşkil eden sandık sayım-döküm çizelgesini de görüyor. Biraz zahmet etse partiler, baksa. Bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen bu operasyonu anlar" dedi.

“KAMERAYLA VATANDAŞIMIZA KADAR İZLETSİN"
Yavuz, “Biz diyoruz ki partilere, mesele bu kadar net, bu kadar açık. Gelin hep birlikte bu süreci şeffaf bir şekilde yürütelim. Gerçek ne ise ortaya çıksın. Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de bir derdiniz yoksa. Veri noktasında bir endişe söz konusu değilse. Sonuçta ne çıkarsa sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Yasa çerçevesinde seçim kurulları yapabildiği kadar. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Biz gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Biz, bize emanet edilen oylara sahip çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİR BİLDİĞİMİZ VAR"
Yanlış girilen verilerin olduğunu söyleyen Yavuz, “Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarında yanlış girilen veriler var. Sayım döküm cetvelinde bizim olmasına rağmen kaydırılan oylar var. Örnekleri saysam dehşete kapılırsınız. Onun için demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri bu seçim diyoruz. Boşuna demiyoruz, bir bildiğimiz var" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Ali İhsan Yavuz konuşması

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkilediAniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi
ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması! İmamoğlu ziyaret etmişti

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.