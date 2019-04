AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: FARK 20 BİN 509'A İNDİ

“ŞU AN FARK 20 BİN 509"

Yavuz, “Bizim bir iddiamız vardı. Sık sık söyledik. Rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Yüksek Seçim Kurulu verilerine kadar söylüyorum. 29 binlere kadar çıktı fark biliyorsunuz. Ama şu an ne kadar biliyor musunuz? Şu ana kadar düştü, düşecek. Ha bire düşüyor. Şu an 20 bin 509" şeklinde konuştu.

“BİZE KARŞI ÇEKİLEN OPERASYONU ANLARLAR"

“Çok aleni yürütüyoruz bu işleri" diyen Yavuz, “Seçim Kurulları da aleni yürütüyor bu itiraz işlerini. Diyoruz ki, bütün partilere Yüksek Seçim Kurulu uç verdi ve sandık sonuç tutanaklarını veriyor. Sandık sonuç tutanaklarına esas teşkil eden sandık sayım-döküm çizelgesini de görüyor. Biraz zahmet etse partiler, baksa. Bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen bu operasyonu anlar" dedi.

“KAMERAYLA VATANDAŞIMIZA KADAR İZLETSİN"

Yavuz, “Biz diyoruz ki partilere, mesele bu kadar net, bu kadar açık. Gelin hep birlikte bu süreci şeffaf bir şekilde yürütelim. Gerçek ne ise ortaya çıksın. Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de bir derdiniz yoksa. Veri noktasında bir endişe söz konusu değilse. Sonuçta ne çıkarsa sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Yasa çerçevesinde seçim kurulları yapabildiği kadar. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Biz gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz. Biz, bize emanet edilen oylara sahip çıkmak istiyoruz" diye konuştu.