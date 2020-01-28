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  4. AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi:

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

"Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir"

ANKARA (AA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İsrail zulmünü ve işgalini meşru göstermeye dönük hiçbir adımın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"ABD'nin aslında bir ilhak planı olan sözde barış planı, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir."

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Kudüs

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