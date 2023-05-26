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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu’ndan İmamoğlu’na tepki: 'Bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum'

26.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul'da Çankırılı Pazar esnafı ile tartışmada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kınadı. Akbaşoğlu, İmamoğlu'nu özür dilemeye davet etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu’ndan İmamoğlu’na tepki: 'Bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum'

Sosyal medyada gündem olan İmamoğlu’nun Çankırılı bir pazarcı esnafına hakaretamiz ifadelerine yönelik AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28. Dönem Milletvekili Mazbata Töreni sonrasında açıklama yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını kınayarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili mazbatamızı aldık. Tekrar 28. Dönemde Çankırı Milletvekili olarak hem Çankırımıza hem de 81 vilayetimize ve 85 milyon insanımıza inşallah en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.

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Dün bir Çankırılı hemşehrimize İstanbul Bayrampaşa’da bir pazarcı esnafımıza İBB Başkanının tutunduğu tavrı kınıyorum. Bu yaklaşım hiçbir belediye başkanına asla ve kata yakışmaz.

Anadolunun ve Çankırının yiğit bir evladı olarak teröre herkesin karşı durması gerektiğini açıkça ifade eden ve nezaketinden ödün vermeyen Çankırılı pazarcı esnafına her türlü hakareti ve tacizi yapan İmamoğlu’nu; Çankırılılardan, bütün milletimizden ve bütün pazarcı esnafımızdan özür dilemeye davet ediyorum."

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